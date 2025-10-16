チャーチが伊勢丹新宿店でポップアップを開催。英国クラシックに“ブラックスタッズの光”が差し込む「City Lights」コレクション
英国靴の代名詞チャーチ（Church’s）が、伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴 プロモーションにてポップアップストアをスタートしました。今回登場した 「City Lights」コレクション は、伝統的なグッドイヤーウェルト製法による端正なフォルムに、ブラックスタッズをひと粒ずつ配した、クラシックとモードが交差するシリーズです。
Courtesy of Church’s
City Lights──スタッズが生む“硬質な輝き”
ラインアップは、クラシカルなオックスフォードレースアップ「BURWOOD(バーウッド)」、ダブルモンクストラップ「LANA（ラナ）」、ベーシックなサイドゴアブーツ「KETSBY（ケッツビー）」、モダンなスリッポンスタイルのローファー「LYNTON（リントン）」、マニッシュなメリージェーン「ODETTE（オデット）」をベースにした5型がそろいます。
Courtesy of Church’s
正統派の英国靴に、黒いスタッズがわずかに光るだけで、歩き方の意識が変わる──今回のポップアップは、そんな“装いの微細な変化”を楽しむための提案です。伊勢丹新宿店という都市の舞台装置の中で、チャーチはクラシックをただ守るのではなく、“未来へと押し出すための一歩”として提示しています。
チャーチ ポップアップストア
会場：伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴 プロモーション
期間：2025 年10月15日(水) 〜10月28日(火)
イベント：
・シューシャインサービスー 10月15日（水）16:00〜19:00 ・10月18日（土）・19日（日）11:00〜19:00
・シューズボックスペイントー 10月25日（土）・26日（日）10:00〜20:00
※ともに商品をお買い上げいただいたお客様のみ対象、事前予約制
お問い合わせ：
チャーチ クライアントサービス
Tel: 0120.80.1873
Courtesy of Church’s
