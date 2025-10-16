河田陽菜2nd写真集より、満面の笑みでこちらにアピールする最高にハッピーなカットが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）より、先行カット第10弾が公開された。

■「車と一緒に撮影したい」

今回公開されたのは、コペンハーゲンから車を2時間ほど走らせた、メン島のキャンプ場でのカット。

「車と一緒に撮影したい」という“おひな”のリクエストで、キャンピングカーでのシュートを敢行。車体にハシゴが付いているのを目にするやいなやスイスイと屋根の上へ。

そして、そこで見つけた小さな木の実を拾い、満面の笑みでこちらにアピールする最高にハッピーな笑顔が激写された。

■全国8ヵ所でパネル展の開催が決定！

また、2nd写真集『テイクオフ』のパネル展が、全国8ヵ所の書店で開催されることが決定。

パネル展が行われるのは北海道、東京、愛知、大阪、京都の計5ヵ所。各会場では「おひな、旅のはじまり」「おひなのヒュッゲな時間」「森の風とおひな」「童話の国のおひな」といった4つのテーマのうちのいずれかが展示され、未公開のアザーカットが楽しめる。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

写真集公式Xも稼働中。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新中だ。

PHOTO BY SAKAI DE JUN

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/hina2ndphoto

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/