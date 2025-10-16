Snow Man向井康二が森崎ウィンのリボンタイを引き寄せる！『anan』スペシャルエディション表紙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）が、『anan』2468号スペシャルエディション（10月22日発売）表紙に登場する。

■真っ白なシャツスタイル×オールブラックスタイルで展開

日本とタイの共同制作映画『（LOVE SONG）』で切なく強く惹かれ合うふたりを演じた森崎ウィンとSnow Manの向井康二。バンコクで撮影した、あたたかで切ない作品世界とは異なる次元にふたりが出会ったら…。ひりつくような緊張感や、儚く美しい雰囲気に心奪われる、ラブストーリーグラビアとなった。

衣装は真っ白なシャツスタイルとシャツとジャケットがクールなオールブラックスタイルで展開。ホワイトとブラックが絡まり合っていくグラビアは、切なげな眼差しが向けられたあと、すれ違っていく心模様を表すように視線が交差していく。お互い想い合っているのに、どうしても目を合わせて気持ちを伝えることができない、そんな映画のアナザーストーリーのような写真の数々が楽しめる。

そしてブラックルックでは、向井が森崎のリボンタイを引き寄せ、ほどいたり、森崎が向井に自身のリボンタイをバックハグしながら結ぶなど、先ほどの清廉な交感とは異なる、濃密なひとときにドキッとするはず。そんなふたりもビハインドでは、一つひとつの動作にお互いがツッコミをいれたり、爆笑しながら撮影。軽やかな関係性とは真逆の表情を繰り広げる姿はさすがのひと言。俳優、歌手、アイドルと表現者としてプライドを持つふたりだからこその、珠玉のラブストーリーグラビアを届ける。

インタビューは、特集“旅”にちなみ、バンコクで撮影された映画『（LOVE SONG）』での秘話はもちろん、超多忙でありながらも旅好きなふたりの行きたい場所や、パッキングのコツなども聞いた。そんなソロインタビューや対談で滲み出るのは、お互いへのリスペクト、笑顔、ボケとツッコミの応酬…。とにかく波長が合う、森崎と向井のハッピーに溢れたインタビューとなっている。

■書籍情報

2025.10.22 ON SALE

『anan』2468号スペシャルエディション

