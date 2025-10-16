13時の日経平均は448円高の4万8121円、ＳＢＧが345.46円押し上げ 13時の日経平均は448円高の4万8121円、ＳＢＧが345.46円押し上げ

16日13時現在の日経平均株価は前日比448.45円（0.94％）高の4万8121.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は722、値下がりは814、変わらずは75。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を345.46円押し上げている。次いで東エレク <8035>が111.11円、アドテスト <6857>が30.98円、ＴＤＫ <6762>が18.18円、フジクラ <5803>が10.77円と続く。



マイナス寄与度は34.75円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が29.87円、任天堂 <7974>が12.46円、ファナック <6954>が7.41円、信越化 <4063>が4.88円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、精密機器、電気・ガス、非鉄金属と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、サービスが並んでいる。



※13時0分7秒時点



株探ニュース

