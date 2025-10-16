ネタの旨みを引き立てる、期間限定“赤酢シャリ”が約1年ぶりにかっぱ寿司全店にて再登場
かっぱ寿司は、11月6日より期間限定にて、全国のかっぱ寿司で「赤酢シャリ」を使用することが決定した。
赤酢シャリ
かっぱ寿司では、11月6日より期間限定で、かっぱ寿司独自開発の「赤酢シャリ」にて、全ての寿司ネタを提供する。
厳選した酒粕をじっくりと熟成・醸造した赤酢は、まろやかな酸味と深いコクが特徴。寿司ネタ本来の旨みを一層引き立て、味わいに奥行きをもたらすという。
「まぐろ」、「大切りまぐろ」、「中とろ」などの赤身はもちろん、「サーモン」、「えび」、「ほたて」といった定番のにぎりにも、赤酢シャリは絶妙にマッチ。さらに、「ねぎとろ軍艦」や「サラダ軍艦」などのバラエティ豊かな軍艦、「鉄火巻」などの人気巻物とも相性が良く、赤酢の芳醇な香りとコクがネタの味わいを引き立てる。
なお、北陸エリアの4店舗「富山黒瀬店」「福井大和田店」「アークスクエア御経塚店」「小松店」では、10月31日より先行導入。ひと足早く、赤酢シャリの魅力を楽しめる。
赤酢シャリ
かっぱ寿司では、11月6日より期間限定で、かっぱ寿司独自開発の「赤酢シャリ」にて、全ての寿司ネタを提供する。
厳選した酒粕をじっくりと熟成・醸造した赤酢は、まろやかな酸味と深いコクが特徴。寿司ネタ本来の旨みを一層引き立て、味わいに奥行きをもたらすという。
なお、北陸エリアの4店舗「富山黒瀬店」「福井大和田店」「アークスクエア御経塚店」「小松店」では、10月31日より先行導入。ひと足早く、赤酢シャリの魅力を楽しめる。