スイス生まれの超シンプルなテント。

アウトドアにドカンと大量の道具を持参できるクルマと違い、自転車だと小さくまとめないといけません。テントにシュラフに…と荷造りしたら「日本縦断でもするの？」ってなくらいの大荷物。

せめて何かひとつくらいはちっちゃくなったらなぁ。

自転車の一人旅に

Aperの「APEX1」は軽さ490gのおひとり様用テントで、パッキングのしやすさを追求し自転車の小さな収納バッグにしまえます。雨風をしのぐには充分ですし、裏に停めた自転車を支柱代わりに利用する面白い広げ方をします。そのため、一般的な三角形のテントより中が30％広くなるそうな。

小さくてもタフ

何度も使うことを想定し、何回小さく詰め込まれてもシリコンのコーティングが剥がれたり、ナイロン生地が傷まない耐久性を持ち合わせています。

開発者は実際に旅に出て、高さ3,500mの高地で-5度の気温でもヘタれない頑丈さが証明されたとのこと。バッチリ風を防いで、そこそこの保温性もあり寒さしのぎになります。

Image: Aper

組み立てはたったの5分。もし内壁で2重にしたいなら790gのパッケージですが、それでも1kgを大きく下回って小さくまとめられます。

細かな工夫がいろいろ

試作品ですが、もうちょっと詳しく見てみましょう。

自転車に引っ掛けるストラップには、ブレーキを握った状態で縛るベルトがあり、ハンドルを経由して地面にペグ打ちしています。風などで自転車が倒れず、盗難防止にもなる工夫です。

テントの開口部でヒラヒラになる布をまとめるのは、磁石付きのストラップ。結んだり穴に通したりしないのでベストな解決策だと思います。

ポールもペグも軽くて丈夫なアルミ製。ペグ打ちは6本だけですが、通す穴には順番を示す番号が振られて親切です。

現代のホイポイカプセルだ

テントは布地が多くて膨らんじゃうのと、分割する支柱が数本あるとガチャガチャかさばるのとで、それなりのボリュームになるイメージがあります。なのにこんなに小さくなるなんて、『ドラゴンボール』のホイポイカプセルっぽさがありますね。

もちろん宿泊もできますが、窮屈そうなので秘密基地にして自然と一体感を味わうだけでも楽しそうです。

「APEX1」は現在、クラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

Source: YouTube, Instagram, Aper, KICKSTARTER via NEW ATLAS