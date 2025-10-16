第2子出産の大島優子、久しぶりのAKB48ライブ参加は「恐怖（笑）」 OGとして20周年コンサート出演予定
俳優の大島優子（36）が16日、都内で行われた福井県ブランド米『いちほまれ』新CM発表会に出席。12月に東京・日本武道館で開催されるAKB48の20周年記念コンサートに出演することについて素直な思いを語った。
【全身ショット】白ワンピ×ショートヘアで変わらぬスタイルを披露した大島優子
司会から久しぶりのライブ出演について言及されると、大島は「AKB48の20周年コンサートがあるんですけど、恐怖なんですよね（笑）」と苦笑い。第2子を出産したばかりということもあり「踊るのとか体力とか、なかなかブランクがあって…」と不安を口にした。
そんな中、きょうのイベントにちなみ体力づくりにはお米は欠かせないといい「ちょっと自分でも動けるかわからないので、今回はお米に頼って行きたいと思います」とにっこり。「やっぱり食べないと動けないので（笑）。夜中の内に炊飯器をセットしておいて、朝起きたらすぐに食べられるようにしたいと思います」と久しぶりのステージへ向けて“いちほまれ”パワーで挑むと語っていた。
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。
大島が出演する、ふくいブランド米推進協議会による新CMは、きょう16日より放送される。イベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）も登場した。
【全身ショット】白ワンピ×ショートヘアで変わらぬスタイルを披露した大島優子
司会から久しぶりのライブ出演について言及されると、大島は「AKB48の20周年コンサートがあるんですけど、恐怖なんですよね（笑）」と苦笑い。第2子を出産したばかりということもあり「踊るのとか体力とか、なかなかブランクがあって…」と不安を口にした。
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。
大島が出演する、ふくいブランド米推進協議会による新CMは、きょう16日より放送される。イベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）も登場した。