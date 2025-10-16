ME:I・SHIZUKU、サイン会＆お渡し会などイベント不参加へ「深くお詫び申し上げます」
ME:Iが16日、公式サイトにて、活動休止中のSHIZUKUが特典イベントに不参加となると発表した。
【写真】昨年12月⋯黒髪が初々しい！ブランド発表会に初登場したSHIZUKU
SHIZUKUは15日、活動休止を発表。きょうの発表で「つきましては、ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』のCD特典イベントには、SHIZUKUは不参加となります」と発表。対象となるイベントと、不参加による対応を説明した。
最後に「ファンの皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。今後ともME:Iへ変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
SHIZUKUについては、所属先のLAPONE GIRLSが15日、「同社の規定に反する事案が発覚」とし、当面の間活動を休止すると発表した。
ME:Iは、日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で選ばれた11人組ガールズグループ。2024年3月に「Click」でデビューした。SHIZUKU（飯田栞月）は2004年12月4日生まれ、東京都出身。
■対象イベント
【2025年10月25日(土)・10月26日(日)開催】
ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』初回プレス分(初回生産分)封入“応募抽選券”特典会(オフライン特典会／関東・関西会場)
・【S賞】全員オフラインサイン会 (関東・関西会場)
・【A賞】全員オフラインお渡し会（関東・関西会場）
・【B賞】個別オフライントーク会（関東・関西会場）
【2025年11月2日(日)開催】
ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』初回プレス分(初回生産分)封入“応募抽選券”特典会(オンライン特典会)
・【C賞】個別オンラインサイン会
・【D賞】個別オンライントーク会
■今後の対応
上記のうち、個別特典会（B賞・C賞・D賞）につきましては、SHIZUKUの活動再開目処が経ち次第、振替開催を予定しております。
日程が決定し次第、ME:I公式ホームページにてご案内いたします。
なお、全員特典会（S賞・A賞）につきましては、メンバー7名での実施となり、SHIZUKUは不参加となります。
