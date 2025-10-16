ものまね芸人・みかん「#今までで1番短い」フルバングのベリーショート披露に絶賛の声続々「かわいいー」「めっちゃ似合ってます!!」 自身の“本名”も明かす
松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。自身の“本名”を明かすとともに、イメチェンした髪型を披露した。
【写真】「めっちゃ似合ってます!!」絶賛の声続々！フルバングのベリーショートを披露したみかん
みかんは「どうもホラン千秋です 違うかぁ 本名が千春なのでホラン千春で今日からNスタ出ます」と書き出し、「それも違うかぁ でもいつも髪型かっこい〜なぁて思ってたんです 1回こーゆーのやってみたかったんです ショートフルバングって名前らしい」とヘアカットしたことを報告。
「1枚目はメイクさんがちゃんと仕上げてくれました」とヘアセットされた状態での写真を、「2枚目3枚目これが通常使用」（原文ママ）と、カット後の髪型で娘との仲良し2ショットなどをそれぞれアップ。「#今までで1番短い #シャンプー鬼楽」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「可愛い!!!!めっちゃ似合ってます!!みかんさん可愛さ止まらない〜」「ストレートも似合ってるけど、少しパーマっぽいのもすごく似合ってます かわいいー」「若い、華麗、間違いない」「めちゃくちゃプリティー」「イメチェン大成功ですね」「今までで1番可愛いです」「可愛すぎるし似合ってます」「やっぱりみかんちゃん美人さんよね〜いいな〜羨ましい」「頭ちっちゃいからすごく似合います」など、絶賛の声が相次いでいる。
