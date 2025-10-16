聖菜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/16】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が10月15日、自身のInstagramを更新。ミニ丈パンツから大胆に美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】ギャルママモデル「細くて長い」と話題の超ミニ美脚

◆聖菜、スラリ美脚披露


聖菜は「ひさびさの投稿になっちゃった さいきんさむすぎる」と綴り、秋らしいコーディネートでのショットを複数枚投稿。帽子にブラウンのトップス、シャギー素材の白いミニスカート風ショートパンツに白のブーツを合わせた衣装で、ウィンクをして腰をかけているショットでは、美しい太ももを大胆にのぞかせている。

◆聖菜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚が細くて長い」「最強に可愛い」「スタイル抜群」「全部似合ってる」「セクシー」といったコメントが寄せられている。

聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）

