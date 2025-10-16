ギャルママモデル聖菜“超ミニ”で美脚大胆披露「細くて長い」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が10月15日、自身のInstagramを更新。ミニ丈パンツから大胆に美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ギャルママモデル「細くて長い」と話題の超ミニ美脚
聖菜は「ひさびさの投稿になっちゃった さいきんさむすぎる」と綴り、秋らしいコーディネートでのショットを複数枚投稿。帽子にブラウンのトップス、シャギー素材の白いミニスカート風ショートパンツに白のブーツを合わせた衣装で、ウィンクをして腰をかけているショットでは、美しい太ももを大胆にのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「脚が細くて長い」「最強に可愛い」「スタイル抜群」「全部似合ってる」「セクシー」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ギャルママモデル「細くて長い」と話題の超ミニ美脚
◆聖菜、スラリ美脚披露
聖菜は「ひさびさの投稿になっちゃった さいきんさむすぎる」と綴り、秋らしいコーディネートでのショットを複数枚投稿。帽子にブラウンのトップス、シャギー素材の白いミニスカート風ショートパンツに白のブーツを合わせた衣装で、ウィンクをして腰をかけているショットでは、美しい太ももを大胆にのぞかせている。
◆聖菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が細くて長い」「最強に可愛い」「スタイル抜群」「全部似合ってる」「セクシー」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】