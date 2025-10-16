「着る服考えるの面倒」な人へ！【ZARA】ガバッと着るだけでOK！「秋ワンピ」

毎日忙しくてコーデ組みを考えるのが大変……。そんな大人女性の救世主になりそうなのは、1枚でコーデが完成するワンピース。涼しくなってきたこの時期にちょうどいいアイテムです。大人に似合うアイテムをリサーチしたところ、【ZARA（ザラ）】には秋にぴったりのワンピースがずらり。チェック柄やベルト付きデザインなどトレンド要素が詰め込まれていて、ワンランク上の着こなしが楽しめそう。時短とおしゃれ見えの両方が狙えるワンピースは、ヘビロテ候補になるかも。

秋色ギンガムチェックで大人可愛く

【ZARA】「ZW COLLECTION チェック柄シャツワンピース」\10,990（税込）

秋冬トレンドとして注目のチェック柄。カジュアルに傾きがちな柄も、シックな配色なら大人顔に。ブラウン × ブラックのギンガムチェックのカシュクール風ワンピースはレディムードな雰囲気の中にほんのり可愛さが香ります。ウエストでキュッと絞ったメリハリのあるシルエットも、垢抜けに一役買ってくれる予感。

シンプルで洗練見えが狙えるボートネックワンピ

【ZARA】「クレープミディ丈ベルト付きワンピース」\8,590（税込）

顔まわりのすっきり見えが狙えるボートネックのワンピース。ドレープ感のある素材が作るシルエットは、リュクスなムードを醸し出します。袖口のメタルボタンも、リッチなアクセントに。ウエストには細めのリボンベルトが付いていて、さりげなくスタイルアップが狙えそう。シンプルなデザインなので、ジャケットやカーディガンとのレイヤードスタイルもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。