投稿主さんの妹さんがおうちに泊まりに来たところ、猫好きにはたまらない光景が繰り広げられたと話題に。思わず帰りたくなくなってしまう猫ちゃんたちの歓迎が8万再生を記録しています。この光景を見た人からは、「こんなに歓迎されたらメロメロになっちゃうよね」「これは妹さん、またすぐ泊まりに来ますね」と感想が寄せられました。

【動画：妹が泊まりにやって来ると、家にいた『2匹の猫』が…】

妹さんをお迎えに行く麦くんとハルくん

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』に投稿されたのは、投稿主さんの妹さんが、お家に遊びにやってきた日の光景。この日、妹さんは茶トラ猫の麦くんと、さくら猫のハルくんのおうちに1泊することになったそう。妹さんが玄関を開けると、麦くんとハルくんは真っ先に妹さんをお迎えに出向いたといいます。

その光景に、妹さんは思わず「幸せだぁ」と声を漏らしてしまったそう。こんなに可愛いお出迎えをされたら、きっと誰もが同じ気持ちになってしまうことでしょう。

ハルくんにヤキモチを妬く麦くん

妹さんがおうちの中に入ると、すぐに甘えだした麦くん。妹さんの匂いを嗅いでご挨拶したり、膝の上に乗ってみたり。妹さんへの大好きが溢れています。

妹さんもそんな麦くんやハルくんのことをとても可愛がってくれたそう。しかし、ここで問題が1つ浮上することに。それは…麦くんが、ハルくんにヤキモチを妬きはじめてしまったこと！ハルくんが妹さんに撫でられているのを見ると、隣にやってきて、ふたりの様子をジッと見つめ始めた麦くん。どうやら、まだまだかまってもらい足りないようです。

その後も、麦くんとハルくんを交互に目一杯可愛がってくれた妹さん。この日は、ふたりも妹さんのそばでずっと甘えていたといいます。

猫が大好きな妹さん、実は…

麦くんとハルくんから大歓迎されて、幸せな1日を過ごした妹さん。しかし、その翌日、妹さんの体に"ある変化"が…なんと、妹さんが鼻声になってしまったのでした！実は妹さん、猫アレルギーを持っているのだそうで、ふたりと遊ぶにはその代償を払わなければいけないようです。

しかし、妹さんはそんなことは全く気にしていないご様子。翌朝も麦くんとハルくんと心ゆくまで触れ合い、帰り際は名残惜しそうにおうちをあとにしたのでした。

この光景には、「麦くんとハルくんの甘え方が対極すぎる♡」「妹さんの声掛けの仕方が猫好きのそれで大好き」「別れる時は寂しくなりますね」とコメントが寄せられることに。

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』では、そんなおもてなし上手な麦くんとハルくんの日常が投稿されていますよ。

麦くん、ハルくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「茶トラの麦」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。