プロ野球セ、パ両リーグのクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージが開始しました。「名字由来net」などを運営する「リクスタ」（千葉県市川市）が、今季、セ・リーグを優勝した「阪神タイガース」に所属する選手たちの名字について、全国で人数の少ない順に並べた「レア名字」ランキングを発表しました。

ランキングは、「名字由来net」ウェブ、アプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計。2025年9月27日時点で、阪神タイガースの出場選手登録メンバー、監督、一軍コーチを対象とし、全国人数の少ない順に抽出。全国人数は四捨五入で算出し、ランキングを作成しています。「新字・旧字・異体字」に関して、人数の登録が無いものは「新字」の人数を正とし集計しているとのことです。

3位は、岩貞祐太（いわさだ・ゆうた）投手の「岩貞」でした。全国人数は約220人。高知県に最多の110人（約50％）暮らしているとのことです。

2位は、桐敷拓馬（きりしき・たくま）投手の「桐敷」でした。全国人数は約120人。桐敷選手の出身地でもある埼玉県に半数以上のおよそ90人（約75％）が暮らしているということです。

1位は、榮枝裕貴（さかえだ・ゆうき） 選手の「榮枝」でした。全国人数は約10人。榮枝選手の出身地である高知県と、奈良県に暮らしている人がいるとのことです。