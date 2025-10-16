先日父親を亡くした男性は、相続手続きで頭を抱えていた。理由は、5年前に家を飛び出したきり音信不通の兄がいるからだ。父親の預金を解約しようと銀行に行ったが、「相続人全員の同意と実印が必要です」と断られてしまった。



【画像】40～60代の約半数「親の死後困ったことがある」

兄の住民票は実家のままだが、どこで何をしているのか全く分からない。「兄が見つからないと、父さんの遺産は永久にこのままなの？」「生きているか死んでいるか分からない兄にも、相続の権利はあるの？」などと、途方に暮れてしまっている。



相続人の1人と連絡が取れない場合、遺産分割はどうなってしまうのだろうか。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに伺った。



ー相続人が欠けると遺産分割協議が進められないのでしょうか



遺産分割協議とは、共同相続人がいる場合、誰がどの遺産をどれだけ相続するのかを相続人全員で話し合って決めることです。被相続人が亡くなった瞬間、その遺産は特定の相続人のものではなく、相続人全員の「遺産共有」の状態となります。遺産共有状態を解消し、個々の財産をそれぞれの相続人が単独で所有できるようにするためには、遺産分割協議が必要なのです。



銀行預金の解約や不動産の名義変更といった具体的な相続手続きには、この協議を経て作成される「遺産分割協議書」が原則的に必要です。



ー行方不明5年という期間は、法的にどのように解釈されますか



相続人が長期間行方不明の場合の解決策を法律は用意しています。「不在者財産管理人」の選任と「失踪宣告」の申立で対処するのが一般的です。



「失踪宣告」とは、一定期間（普通失踪と特別失踪で異なります）、生死が全く不明な人について、家庭裁判所の宣告により法律上「死亡した」とみなす制度です。今回のケースは普通失踪と考えられます。普通失踪の場合、不在者の生死が7年間明らかでないことが申立ての要件とされますが、本ケースでは行方不明になってから5年にとどまるため、普通失踪宣告の申立て要件を満たしていません。



「不在者財産管理人」は、行方不明者が生存していることを前提に、その人に代わって財産を管理する者を家庭裁判所に選任してもらう手続きです。不在者財産管理人が行方不明の兄に代わって遺産分割協議に参加することで、協議を進めることが可能になります。



ー不在者財産管理人が選任された後の協議はどのように進みますか



申し立てを受けて家庭裁判所に選任された管理人は、行方不明者の財産を調査・管理するが、遺産分割協議に参加するためには、別途家庭裁判所から「権限外行為許可」を得る必要があります。



家庭裁判所は、行方不明者の利益を守る立場から、協議内容を厳しく審査します。したがって、行方不明の兄の法定相続分（このケースでは遺産の4分の1）が確保されているなど、不在者本人にとって不利にならない内容でなければ許可は下りません。



ー遺産分割協議の後に兄がひょっこり現れたらどうなりますか



不在者財産管理人が参加して成立した遺産分割協議は、法的に有効であるため、後から兄が帰ってきたとしても、あらためて協議をやり直す必要はありません。



現われた兄は、まず不在者財産管理人が管理している自身の財産（遺産分割で得た分）の引き渡しを求めることになります。



相続人の一人と連絡が取れない場合でも、法律上の手続きを踏むことで遺産分割を進めることは可能です。ただし、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった手続きは、家庭裁判所への申し立てが必要であり、専門的な知識が不可欠です。弁護士などの専門家に相談し、適切な手段を講じてください。



◆松尾武将（まつお・たけまさ）／行政書士



長崎県諫早市出身。前職の信託銀行時代に担当した1,000件以上の遺言・相続手続き、ならびに3,000件以上の相談の経験を活かし大阪府茨木市にて開業。北摂パートナーズ行政書士事務所を2022年に開所し、遺言・相続手続きのスペシャリストとして活動中。ペットの相続問題や後進の指導にも力を入れている。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）