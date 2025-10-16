池田エライザ、かわいすぎるピカチュウに挟まれ大興奮「凄く幸せそう」「可愛い空間すぎます」
女優の池田エライザが15日にインスタグラムを更新。ピカチュウと並んだオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ピカチュウからぎゅ〜っと密着される池田エライザ（ほか4枚）
池田が投稿したのは、16日発売の『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』記念イベントでのオフショット。写真には、イベントに出演した池田とスペシャルゲストとして駆けつけたピカチュウが並ぶ姿が収められている。投稿の中で池田はピカチュウとの記念撮影について「一緒に写真を撮ったんだけど、最後ぎゅ〜〜っと寄ってきてくれて幸せでした」と明かしている。
この投稿にファンからは「凄く幸せそう」「可愛い空間すぎます」「心が和みますょ〜」などの声が集まっている。
■池田エライザ（いけだ えらいざ）
1996年4月16日生まれ。福岡県出身。2009年、ファッション雑誌『ニコラ』（新潮社）のモデルオーディションでグランプリを獲得し、専属モデルとして芸能活動をスタート。2011年公開の映画『高校デビュー』でスクリーンデビュー。以降、女優として『映画 賭ケグルイ』『貞子』『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』（NHK BS）、『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）などの話題作に出演。2025年は主演映画『リライト』が公開された。
引用：「池田エライザ」インスタグラム（@elaiza_ikd）
