100均で珍しい形の見つけた！握りやすくて使い心地抜群！疲れを癒す優秀ケアグッズ

顔のケアに便利なかっさプレート。一般的なものはサイズが大きめで、手が小さい方には使いにくい印象ですが、ダイソーに珍しい細長い形状のタイプがありました！握りやすいだけでなく、先端が小ぶりで小回りが利くのがポイント。顔まわりだけでなく足のケアにも使えるので、これ1つで全身の疲れを心地良く癒せますよ♡

商品情報

商品名：かっさプレート

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

珍しい形で使いやすい！ダイソーの『かっさプレート』で心地よくケアできる♡

マッサージなどのケアや、ボディメンテナンスに使えるアイテムも充実するダイソー。気になった時に、手軽にケアができる便利な商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『かっさプレート』。かっさプレートにしては形が珍しいなと思い、購入してみました！

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、お風呂グッズ売場に陳列されていました。

見た目はごく普通のかっさですが、形が絶妙で握りやすいです。

手のひらに収まりのいい小ぶりなサイズ感も相まって、ケアしやすいのが特徴です。

一般的な形のかっさだと手が小さい方は握りにくさを感じることもありますが、これなら使いやすいと思います！

顔だけでなく全身のケアにも◎気になった部分の疲れを癒してくれる！

先端は小さめで小回りが利くため、お顔のケアがしやすいです。

角が全くなく滑らかなので、お肌に安心して当てられます。

握りこみやすいカーブ型で、しっかりと狙って滑らせることができます。

顔だけでなく全身にも使えるとパッケージに書いてあったので、足の裏に使ってみました。

1日歩き回った足の裏にスライドするだけで、パンパンに浮腫んだ足が癒されます！疲れた部分にしっかりと入り込んでケアがしやすいです。

ツボ押しのようにピンポイントに圧がかかりすぎないので、程よい強度で心地良くケアできますよ。

今回は、ダイソーの『かっさプレート』をご紹介しました。

珍しい形のかっさプレートが、身近なダイソーで110円で買えるのは嬉しいですね。ポーチやケースにすっぽり入るサイズなので、いつでも気になった時にケアできておすすめです！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。