日本ラグビー協会は１６日、「アサヒスーパードライ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＭＡＴＣＨ ２０２５」でオーストラリアＡとの強化試合に臨むジャパン・フィフティーン（ＸＶ）の試合登録メンバーを発表した。試合は１８日、ヨドコウ桜スタジアムで午後１時にキックオフを迎える。

２５日のオーストラリア代表戦（東京・国立）から始まる秋のテストマッチシリーズ。日本代表に準ずるジャパンＸＶには、２人の大学生が名を連ねた。ＦＢ矢崎由高（早大）は、昨季エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）から抜擢されて代表デビューから５キャップを獲得。今季は足の負傷の影響もあり代表活動には参加していなかったが、関東大学ラグビーの対抗戦ではトライを量産。１２日に追加メンバーとして招集された。同大のＦＷ中谷陸人はＵ２０代表でも活動し、この秋もジャパンＸＶの合宿参加メンバー入り。強豪の豪州Ａとの一戦で出場のチャンスを得た。

オーストラリア代表戦にもつながる戦いは、フランカーの奥井章仁（トヨタ）がゲーム主将を務める。指揮官は「選手によって、ワラビーズ戦に向けてゲームタイムが必要な選手を使うというところ（狙い）もある」と語っていた。

◆ジャパンＸＶ登録選手

【ＦＷ】

古畑 翔（埼玉）

平生 翔大（東京ＳＧ）

木原三四郎（東京ＳＧ）

デービッド・バンジーランド（東京ベイ）

山本 秀（ＢＲ東京）

タイラー・ポール（東京ベイ）

☆奥井 章仁（トヨタ）

サウマキ アマナキ（横浜）

【ＢＫ】

北村瞬太郎（静岡）

中楠 一期（ＢＲ東京）

ハラトア・ヴァイレア（東京ベイ）

シオサイア・フィフィタ（トヨタ）

広瀬 雄也（東京ベイ）

植田 和磨（神戸）

矢崎 由高（早大）

【控え】

佐川 奨茉（相模原）

谷口祐一郎（ＢＲ東京）

小鍛治悠太（ＢＬ東京）

伊藤 鐘平（ＢＬ東京）

中谷 陸人（同大）

土永 旭（横浜）

小村 真也（トヨタ）

伊藤耕太郎（ＢＲ東京）

※☆はゲーム主将