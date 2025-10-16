【ラグビー】早大のＦＢ矢崎由高、豪州Ａ戦で先発入り 同大の中谷陸人も控えで登録、ゲーム主将は奥井章仁
日本ラグビー協会は１６日、「アサヒスーパードライ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＭＡＴＣＨ ２０２５」でオーストラリアＡとの強化試合に臨むジャパン・フィフティーン（ＸＶ）の試合登録メンバーを発表した。試合は１８日、ヨドコウ桜スタジアムで午後１時にキックオフを迎える。
２５日のオーストラリア代表戦（東京・国立）から始まる秋のテストマッチシリーズ。日本代表に準ずるジャパンＸＶには、２人の大学生が名を連ねた。ＦＢ矢崎由高（早大）は、昨季エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）から抜擢されて代表デビューから５キャップを獲得。今季は足の負傷の影響もあり代表活動には参加していなかったが、関東大学ラグビーの対抗戦ではトライを量産。１２日に追加メンバーとして招集された。同大のＦＷ中谷陸人はＵ２０代表でも活動し、この秋もジャパンＸＶの合宿参加メンバー入り。強豪の豪州Ａとの一戦で出場のチャンスを得た。
オーストラリア代表戦にもつながる戦いは、フランカーの奥井章仁（トヨタ）がゲーム主将を務める。指揮官は「選手によって、ワラビーズ戦に向けてゲームタイムが必要な選手を使うというところ（狙い）もある」と語っていた。
◆ジャパンＸＶ登録選手
【ＦＷ】
古畑 翔（埼玉）
平生 翔大（東京ＳＧ）
木原三四郎（東京ＳＧ）
デービッド・バンジーランド（東京ベイ）
山本 秀（ＢＲ東京）
タイラー・ポール（東京ベイ）
☆奥井 章仁（トヨタ）
サウマキ アマナキ（横浜）
【ＢＫ】
北村瞬太郎（静岡）
中楠 一期（ＢＲ東京）
ハラトア・ヴァイレア（東京ベイ）
シオサイア・フィフィタ（トヨタ）
広瀬 雄也（東京ベイ）
植田 和磨（神戸）
矢崎 由高（早大）
【控え】
佐川 奨茉（相模原）
谷口祐一郎（ＢＲ東京）
小鍛治悠太（ＢＬ東京）
伊藤 鐘平（ＢＬ東京）
中谷 陸人（同大）
土永 旭（横浜）
小村 真也（トヨタ）
伊藤耕太郎（ＢＲ東京）
※☆はゲーム主将