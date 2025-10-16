杏「私の分だけお肉が入っていない」理由を説明＆注意喚起
フランス・パリと東京で2拠点生活を送り、俳優活動を行う杏（39）が、16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。フェイクニュースを呼びかけた。
【写真】かわいい！ 杏が公開した幼少期の写真
杏は冒頭で「みなさん聞いてください！」と呼びかけ。「実は以前、みんなにお料理が出されるところで、私の分だけお肉が入っていないということがあったんです。どうしてか聞いたところ、ネットでベジタリアンということが書いてあったのでと、よかれと思ってそのようにしてくださったそうなんですが」と振り返った。
続けて「いろんな考え方がありますが、私はベジタリアンではなくお肉が大好きです」と宣言。ネットで流れた「ベジタリアン」という情報について「実はこれ、フェイクニュースなんです」と説明した。
「仕事の場でも、まとめサイトやSNSを参考にされている方、確かにいらっしゃるんですが、間違った情報がとても多いです。こういったフェイクニュースは世の中にあふれています」とし、「みなさんも気をつけてください」と呼びかけた。
また「事実とは違うことが広まってしまって、傷ついたり悲しんだりしている人がいることを忘れないようにしましょう。きちんと本人が発言した情報か、ほかのメディアではどう語られているのか。正しい情報を精査して確認する意識というのを持ちたいですね」と話した。
【写真】かわいい！ 杏が公開した幼少期の写真
杏は冒頭で「みなさん聞いてください！」と呼びかけ。「実は以前、みんなにお料理が出されるところで、私の分だけお肉が入っていないということがあったんです。どうしてか聞いたところ、ネットでベジタリアンということが書いてあったのでと、よかれと思ってそのようにしてくださったそうなんですが」と振り返った。
「仕事の場でも、まとめサイトやSNSを参考にされている方、確かにいらっしゃるんですが、間違った情報がとても多いです。こういったフェイクニュースは世の中にあふれています」とし、「みなさんも気をつけてください」と呼びかけた。
また「事実とは違うことが広まってしまって、傷ついたり悲しんだりしている人がいることを忘れないようにしましょう。きちんと本人が発言した情報か、ほかのメディアではどう語られているのか。正しい情報を精査して確認する意識というのを持ちたいですね」と話した。