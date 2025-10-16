岩田剛典、ハイトーンヘアに反響「新鮮なビジュ!!めっちゃかっこいい〜」「王子様」 ラフな空港ファッションも
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が15日、自身のインスタグラムを更新。ハイトーンヘア＆空港で自撮りしたオフショットを公開した。
【写真】オン＆オフ、新鮮なビジュアルを披露した岩田剛典
岩田は「ついに明日！プロデューサー陣の1人として出演させて頂いている 日韓合同オーディション番組『HIP POP Princess』がスタートします」とつづり、飛行機へ乗り込む際に撮影されたと思われる私服ショットを披露している。
スタジャンにサングラス、ヘッドホンをしたコーディネートで、モノクロ加工した写真をアップ。ほかにも、明るい髪色にブラックスーツ、黒の手袋を合わせたシックな姿も投稿し、オンの姿とオフの姿を見せた。
この投稿にファンからは「岩ちゃんかっこい〜イケイケ」「新鮮なビジュ!!めっちゃかっこいい〜」「王子様」「ハイトーン似合いすぎです」などのコメントが集まっている。
