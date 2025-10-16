この形めちゃ良き！「もう皮むきが怖くない！」安心して使える100均キッチングッズ

野菜の皮むきに便利なピーラー。一般的には柄を握って使うタイプが多いですが、コントロールしにくく怪我の心配がありますよね。セリアで見つけた『手のひらピーラー』が、その不安を払拭！握り込んで使える上、刃がしっかりカバーされているので安心して使えます。芽取り付きなのも嬉しいポイント◎とてもおすすめですよ！

商品情報

商品名：手のひらピーラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6.6×9.7cm

販売ショップ：セリア

特殊な形状で安全に皮むきができる！セリアの『手のひらピーラー』

ユニークなキッチングッズも充実するセリア。より使いやすいよう工夫された商品がお手頃価格で手に入るので、筆者も毎回チェックしています。

今回ご紹介するのは、そんなセリアで見つけた『手のひらピーラー』。一般的なものとは異なる形状なのが特徴のピーラーです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

よくあるピーラーは柄を握って使うタイプが多いですが、こちらは握る部分が大きめに作られています。

手のひらにフィットする形になっているので、安全に使うことができますよ！

手のひら全体で握り込むようにして持つことができるので、コントロールがしやすいのもポイント。

力加減も調整しやすいので、手が滑って怪我をしてしまった…といったアクシデントの防止にもつながります。

切れ味も良好でスムーズ！怪我の心配がなく安心して使える◎

刃がカバーで完全に覆い隠されているため、指に触れる心配がなく安全です。

切れ味も悪くなく、じゃがいもの皮をスムーズに取り除くことができました。

むいたあとの皮などが内側に溜まりますが、水を入れたボウルの中で振ればすぐに落ちるので、そこまで気になりません。

角の部分を使うことで、芽を取り除くことも可能です。

100円ショップのピーラーには、意外とこういった機能が付いていないものも多いので、とても助かります。

今回は、セリアで見つけた『手のひらピーラー』をご紹介しました。

ピーラーは便利でもありますが使用する際にちょっとした恐怖心があったので、こういったアイテムが身近なセリアに登場して嬉しいかぎり！野菜の皮むきも億劫にならず、調理がより捗ること間違いなしです。

気になった方は、セリアでぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。