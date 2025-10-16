藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第2局は16日、福井県あわら市「美松」で1日目が始まり、48手進んだ午後0時半から昼食休憩に入った。藤井の先勝で迎え、先手は佐々木。戦型は角換わりその他となり45手目、佐々木から研究手が飛び出した。

藤井陣の飛車、金の背後へ手駒の角を放った。両取りになったがこの瞬間、佐々木は敵陣目前まで進めた右銀で藤井の左銀を取れたため、銀交換しての銀の「割り打ち」も可能だった。

「割り打ち」は両斜め後ろへ利く銀でかける。もちろん同じく両斜め後ろに利く角でもかけられる技だが、ではなぜ佐々木は、大駒で一般的に価値が高いとされる角を選択したのだろうか。意外性十分の踏み込みだったが、藤井はわずか8分の考慮で「割り打ち」に応じ、角金交換へ進んだ。

佐々木は負けると藤井相手に0勝2敗。これまで7番勝負に17回登場して17回制覇。敗退が1度としてない藤井相手に大きなビハインドを背負う。一局の岐路となりそうなこのやりとりの成否はいかに。そして佐々木は昼食休憩前、1時間12分の長考に沈んだ。

昼食は佐々木が「ふくいサーモンアボガド丼とふくいポークの豚汁」、藤井は「とじないかつ丼」、持ち時間8時間から佐々木は2時間17分、藤井は42分消費した。