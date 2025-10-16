岩崎宏美（66）、自宅でくつろぐ3歳の誕生日を迎えた愛犬を披露「ずっとずっと元気でいてね」
歌手の岩崎宏美（66）が、自宅でくつろぐ“3歳を迎えた愛犬の姿を披露し、反響を呼んでいる。
これまでもInstagramで、ミニチュアダックスフントのシンバくんとトイプードルのモカちゃんが自宅リビングの大きなソファの上で気持ちよさそうに眠る姿や、じゃれあっている動画など、日常の様子を発信してきた岩崎。2025年9月には“孫バカ”のハッシュタグを付け、1歳の孫の顔出しショットも投稿していた。
10月15日の更新では、誕生日を迎えた愛犬・シンバくんが自宅でリラックスする様子を披露。「1枚目の写真はパピー（子犬）のとき。きのう3歳のお誕生日を迎えたシンバ君。お誕生ケーキとか買ってあげられなかったので、お肉を焼いていつものフードに混ぜてあげたら、あっという間に平らげました。シンバ、おめでとう！ずっとずっと元気でいてね。モカちゃんと仲良しでね」とつづっている。
この投稿には「シンバちゃん3歳バースデーおめでとう」「宏美さんのお側でずっーと幸せにね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）