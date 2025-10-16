¡Ö¥²¡¼¥à´ª¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×Æ£Àîºå¿À¤Ï¥Ö¥é¥ó¥¯¤¢¤ëÃæ¡¢¤¤¤«¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¤«¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡ÖÎ¢¤òÊÖ¤»¤ÐDeNA¤Î´Å¤µ¡×
¡¡¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè1Àï¤¬10·î15Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Îºå¿À¤¬2°Ì¤ÎDeNA¤Ë2¡Ý0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£
¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²òÀâ¡Ûºå¿À¤¬ÀÜÀï¤âCS½é¾¡Íø¡ØÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¿¿¤Î¶¯¤µ¡ÙDeNA¤Ï6ÈÖ»³ËÜ¤ÎÂÇ½ç¤ÎÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤â¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡ª¶Ì°æ¤Î²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë°ìµå¤ò²òÀâ¡Ä¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤¬ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ÎÅì¹î¼ù¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤â¤·¤Ã¤«¤ê½éµå¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢°ì»àÆóÎÝ¤Î·Á¤òºî¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤ÎÂÇÀÊ¤Î½éµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤Î¾¡Éé¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÃæ¡¢ÆóÁö¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ë¡£»î¹ç¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¹²¼¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀèÀ©¡£Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®Ìî»ûÃÈ¤Ë¤â±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢µ®½Å¤Ê2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²òÀâ¡Ûºå¿À¤¬ÀÜÀï¤âCS½é¾¡Íø¡ØÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¿¿¤Î¶¯¤µ¡ÙDeNA¤Ï6ÈÖ»³ËÜ¤ÎÂÇ½ç¤ÎÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤â¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡ª¶Ì°æ¤Î²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë°ìµå¤ò²òÀâ¡Ä¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥Ñ¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÀï¤¤¤ÎÆâÍÆ¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÆ±»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢DeNAÂ¦¤âºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºå¿À¤Ï6²ó¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡°ì»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤ÎÂÇÀÊ¤Î½éµå¤Ç»°Åð¤ò·è¤á¤¿¶áËÜ¸÷»Ê¤ÎÍ¦µ¤¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¿¹²¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡¢¤µ¤é¤Ë°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¼çË¤º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î·Á¤òºî¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¤³¤³¤Ç»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¹¥ÁöÎÝ¤¬¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç»³ÍªÊå¤Î»°¥´¥í¤Ç¤â¡¢»°ËÜ´Ö¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤ÇÇ´¤ê¡¢º´Æ£µ±¤ò»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤ë¹¥ÁöÎÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤â¡Ö°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¤Ê¤ê¤«¤¿¤â¿¹²¼¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤À¤Í¡×¤Èº´Æ£µ±¤Î°ÂÂÇ¤Ç»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¿¹²¼¤Î¹¥È½ÃÇ¤òÉ¾²Á¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç»³¤Î»°¥´¥í¤Ç¿¹²¼¤¬¶´»¦¥×¥ì¡¼¤ÇÇ´¤ê¡¢º´Æ£µ±¤¬»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¡ÊDeNA¤Ï¡Ëº´Æ£¤òÆóÎÝ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºå¿À¤¬¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ç°ì¤ÄÀè¤ÎÎÝ¤Ø¤È°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¶áËÜ¤¬»°Åð¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢DeNA¤Î´Å¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇÔ¤ì¤¿DeNAÂ¦¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï»î¹ç¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢¥²¡¼¥à´ª¤¬³«ËëÁ°¤Ë¤Ï´í×ü¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à´ª¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢6²ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢2ÈÖ¤ÎÃæÌî¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¡£¤Þ¤¿ºå¿À¤¬¸Ø¤ëµß±ç¿Ø¡¢6²ó¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿µÚÀî²íµ®¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡¢´äºêÍ¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÅ°ÄìÅª¤ËÄã¤á¤ËÀ©µå¤ò½¸¤á¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀËÜµòÃÏ¤Î¹Ã»Ò±à³«ºÅ¤ÈÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÀ¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤«¤³¤¸¤¢¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNAÂ¦¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ç3ÅÙ¤ÎËÞÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿6ÈÖÂÇ¼Ô¡¢»³ËÜÍ´Âç¤ÎÂÇ½ç¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£Àîºå¿À¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ËDeNA¤¬¤É¤¦Ä©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè2Àï¤ÎÆâÍÆ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
