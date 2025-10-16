電気代が上がっていて冬の光熱費が心配です。暖房器具の種類で電気代は変わりますか？各暖房器具の1カ月の電気代目安を教えてください。

暖房器具によって電気代は大きく違う

暖房器具は「電気を直接熱に変えるタイプ」と「熱を効率よく循環させるタイプ」に大別されます。電気ストーブやオイルヒーターなどは、電気をそのまま熱エネルギーに変換するため即暖性が高い反面、消費電力が大きく電気代も高めです。

一方、エアコンやヒートポンプ式の暖房は空気の熱を利用する仕組みで、同じ暖かさを得るのに使う電力量が少なく、結果的にコスパが良い傾向があります。



主な暖房器具の1カ月あたりの電気代目安

暖房器具を1日8時間・30日間使用したときの電気代を表1にまとめました。なお、電気料金の目安は、国家庭電気製品公正取引協議会が公表している電気単価目安1kWh＝31円で計算しています。

【表1】

暖房器具の種類 消費電力の目安 1時間あたり電気代 1カ月の電気代（目安） エアコン（6畳用） 約600W 約19円 約4500円 セラミックファンヒーター 約1200W 約37円 約9000円 オイルヒーター 約1200～1500W 約37～47円 約9000～1万1000円 電気ストーブ（カーボンヒーターなど） 約900W 約28円 約6700円 こたつ 約300W（間欠運転） 約9円 約2000円前後 電気カー ペット （2畳） 約500W 約15円 約3500円前後 ハロゲンヒーター 約1000W 約31円 約7500円前後

同じ「暖房」といっても、使う電力が2～5倍も違うことが分かります。特にエアコンは電気代が高そうに見えますが、実際は効率が良く、広い部屋を暖めるなら最もコスパが良い選択肢です。



シーン別おすすめ暖房器具

・リビングなど広い部屋：エアコン

→ 設定温度を20℃前後にし、サーキュレーターで空気を循環させるとさらに効率UP。



・短時間、部分的に暖まりたいとき：電気ストーブ・セラミックヒーター

→ 朝の支度や洗面所など、短時間使用に最適。



・在宅ワークや一人部屋：こたつ・電気カーペット

→ 体の一部を温める局所暖房で、長時間でも低コスト。



・寝室や乾燥を避けたい空間：オイルヒーター

→ 空気を汚さず静音で運転できるが、電気代は高め。



房費を節約する工夫

1．設定温度を1℃下げる

エアコンの設定温度を21℃→20℃に下げるだけで、約10％の節電効果があります。

2．サーキュレーター・扇風機を併用する

暖気は上にたまりやすいため、空気を循環させることで部屋全体が均一に暖まります。

3．窓や床の断熱を強化

厚手のカーテン、断熱シート、ラグマットで外気の侵入を防ぐと、体感温度がぐっと上がります。

4．人を温める発想に切り替える

電気毛布やひざ掛け、湯たんぽなど「身体を直接温める」アイテムを活用すると、電気代は最小限に。



用途に合った暖房選びで賢く節約

冬の暖房費を抑えるカギは、「部屋全体を温める」のではなく「必要な場所を効率よく温める」こと。長時間使うならエアコンを中心に、短時間や個人使用にはこたつ・電気カーペットを組み合わせるのが理想です。

また、ちょっとした生活工夫でも電気代は確実に下げられます。電気代が上がる今こそ、暖房器具の見直しと使い方の工夫で、あたたかく快適に冬を過ごしましょう。



