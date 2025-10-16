SEVENTEEN・スングァン、“スポ根モード”全開の球技選手に変身！メンバー８人を相手に爆笑対決

SEVENTEENのスングァンが球技選手に変身し、メンバーたちと対決した。

【写真】「メロすぎ」スングァン、“チャラかっこいい”メガネ姿

SEVENTEENは10月15日、公式YouTubeチャンネルで自主制作コンテンツ「GOING SEVENTEEN」の「EP.140 ブ・スングァンと球技種目 #1」を公開した。

今回のエピソードでは、スポーツ名門校“ビビ高校”に転校してきたスングァンが、運動部メンバーとして登場した8人のSEVENTEENメンバーとさまざまな球技で対決。その様子をまるでスポーツ漫画のように愉快に描いている。

最初の種目であるドッジボール対決では、“ビビ高校チーム”の圧倒的な攻勢が続いた。スングァンは序盤からあっけなく攻撃を受け、相手チームの勢いに押されて苦戦を強いられた。

（画像＝「GOING SEVENTEEN」キャプチャ）左上スングァン

一方、卓球対決では彼の“成長ストーリー”が際立った。経験不足で序盤は汗だくになりながら苦戦したものの、ラリーを重ねるごとに実力を発揮し、最終的には7対1と大差をつけるまでに成長を見せた。

各メンバーのユニークな戦略や“体を張ったギャグ”も見どころだった。ラケットを握ったジョシュアは、制作スタッフと話しているふりをして奇襲攻撃を仕掛けたが見事に失敗。ホシは真剣な表情で空振りをして笑いを誘った。メンバーたちはスングァンのミスを“総出でいじる”一方で、仲間をピンチに追い込む“チームキル”まで繰り出し、爆笑を誘った。

最後の種目であるスングァンの“最愛競技”バレーボールでは、熱気が最高潮に達した。彼は選手としての実力だけでなく、チームメイトに動作を指導したり、戦術を組んだりするなど、“バレーボール通”らしい姿を披露。デュースや逆転が続く白熱の展開の末、勝負の行方は次回エピソードで明かされる予定だ。

なお、SEVENTEENは現在アメリカツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.」を開催中。10月11日（現地時間）のタコマ公演を皮切りに、16日・17日のロサンゼルス、21日・22日のオースティン、26日・27日のサンライズ、29日・30日のワシントンD.C.で公演を行う予定だ。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。