綾瀬はるか、飾らぬ姿でヘルシー美脚披露「引き込まれる」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが15日、更新された。綾瀬が美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】綾瀬はるか「自然なスタイルに引き込まれる」美脚輝く飾らぬ姿
投稿では、「『綾瀬はるか 2026カレンダー』を発売いたします」と報告。綾瀬は淡いグリーンカラーのパーカーと水色のショートパンツを合わせ、ヘルシーな美しい脚を披露している。そのほか、イエローのニットにジーンズ姿でソファーに座りにっこり微笑む姿や、赤いニットとスカートのセットアップを着てマスカットを前に満面の笑みを浮かべる姿も公開されている。
この投稿にファンからは「ヘルシーな可愛さ」「飾らない笑顔が素敵」「天真爛漫」「自然なスタイルに引き込まれる」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
