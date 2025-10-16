浅野忠信＆CHARAの長女・SUMIRE、改名を発表 俳優業は佐藤菫として活動へ
【モデルプレス＝2025/10/16】女優・モデルのSUMIRE（スミレ）が16日、自身のInstagramを更新。俳優業では「佐藤菫」として活動していくことを報告した。
【写真】浅野忠信＆SUMIREの密着親子ショット
SUMIREは、「この度、SUMIREを改め俳優『佐藤菫』として活動させていただくこととなりました」と改名を報告。「今後はこれまで以上にお仕事に真摯に向き合い、成長を続けて参りたいと思っておりますので今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」と活動への意気込みをつづり、「モデルとしての活動に関しましては、従来の『SUMIRE』にて活動を続けてまいります」と伝えている。
1995年に結婚した俳優の浅野忠信、歌手・Charaとの間に同年に誕生したSUMIRE。1999年には、長男で現在俳優として活動する佐藤緋美が誕生するも、2009年に2人は離婚。浅野は、2022年にモデルで女優の中田クルミとの結婚を発表している。（modelpress編集部）
◆SUMIRE、俳優業では佐藤菫として活動
