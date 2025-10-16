「２５時、⾚坂で」駒木根葵汰、美文字メッセージ公開「達筆」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系「２５時、⾚坂で Season２」（毎週水曜深夜1時〜）の公式Instagramが10月15日に更新され、駒木根の手書きメッセージを公開した。
【写真】駒木根葵汰「達筆」手書きメッセージ公開
投稿では「担当プロデューサーが制作ウラ話をテレ東ファン支局で投稿する『ドラマPの部屋』このあと更新の第2回では、江川Pが1〜2話の脚本開発に関するウラ話をお届け」と告知。「テレ東ファン支局みてね〜」とスケッチブックに書いた手書きメッセージを手にした駒木根の笑顔のピースショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「達筆」「美文字」「笑顔が爽やか」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
