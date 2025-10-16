「今日好き」参加JK、イメチェン報告に絶賛の声「大人っぽい」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/10/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーにイメージチェンジしたことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK「大人っぽい」と話題のイメチェン姿
佐藤は「秋カラー ムースベージュ」と綴り、新しいヘアカラーを公開。以前の明るめのブラウンよりも、落ち着いた秋らしい色味となっており「プルエクステ」や「イメチェン」「レイヤーカット」といったハッシュタグも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「きれい」「似合ってる」「神ってる」「大人っぽい」「巻髪も素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加JK「大人っぽい」と話題のイメチェン姿
◆佐藤芹菜、新しいヘアカラー披露
佐藤は「秋カラー ムースベージュ」と綴り、新しいヘアカラーを公開。以前の明るめのブラウンよりも、落ち着いた秋らしい色味となっており「プルエクステ」や「イメチェン」「レイヤーカット」といったハッシュタグも付け加えている。
◆佐藤芹菜のイメチェンに反響
この投稿に、ファンからは「きれい」「似合ってる」「神ってる」「大人っぽい」「巻髪も素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】