「ドールズフロントライン2：エクシリウム」よりフィギュア「フローレンス - 魅惑の白羽」が2026年6月に発売
【ドールズフロントライン2：エクシリウム フローレンス - 魅惑の白羽】 2026年6月 発売予定 価格：21,500円
2026年6月 発売予定
VKENDは、フィギュア「ドールズフロントライン2：エクシリウム フローレンス - 魅惑の白羽」を2026年6月に発売する。価格は21,500円。
本商品はゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「フローレンス - 魅惑の白羽」を1/6スケールフィギュア化。ナース風の衣装に大きく揺れる髪などが細かく造形されている。
ボディラインを強調するぴったりとした衣服造形や細かなアクセサリーも丁寧に表現されている。
ドールズフロントライン2：エクシリウム フローレンス - 魅惑の白羽
2026年6月 発売予定
価格：21,500円
スケール：1/6
サイズ：260mm
✨彩色原型公開✨- VKEND (@VKEND_Hobby) October 9, 2025
『ドールズフロントライン2：エクシリウム』
フローレンス - 魅惑の白羽
ついに彩色姿お披露目！🩺🤍
清純さと妖艶さをあわせ持つ“白羽の天使”が、鮮やかに立体化。
🗓 10月16日より予約開始！
同日登場のキャラクターとともに、ぜひお見逃しなく💫#ドルフロ2 pic.twitter.com/7tK6fjtMWX
(C) SUNBORN . All rights Reserved.