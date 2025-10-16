【ドールズフロントライン2：エクシリウム フローレンス - 魅惑の白羽】 2026年6月 発売予定 価格：21,500円

VKENDは、フィギュア「ドールズフロントライン2：エクシリウム フローレンス - 魅惑の白羽」を2026年6月に発売する。価格は21,500円。

本商品はゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「フローレンス - 魅惑の白羽」を1/6スケールフィギュア化。ナース風の衣装に大きく揺れる髪などが細かく造形されている。

ボディラインを強調するぴったりとした衣服造形や細かなアクセサリーも丁寧に表現されている。

スケール：1/6

サイズ：260mm

(C) SUNBORN . All rights Reserved.