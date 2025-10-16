º£Ìë¤Î¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¥Æ¥ë¥Þ¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£3¿Í¤Î´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬!?¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥¤¤È²ÏÅÔ¤ÏÌë¤Î³¹¤Ç¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë11¡§59¡Á¡Ë¡£Âè3ÏÃ¤¬10·î16Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ë¥¤¤È²ÏÅÔ¤Î´Ø·¸¤Ë¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¡Ä
ËÜºî¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¾ÞÊ¸¸Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥Î¥Ù¥ë¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÃø¡§±óÆ£¤«¤¿¤ë¡¿ÊõÅç¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌäÂê»³ÀÑ¤ß¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¡Ô»¦¿Í¡Õ¤È¤¤¤¦ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¦¡£
¼¡¡¹¤È½±¤¦¥Ô¥ó¥Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ò·èÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï±É¸÷¤«ÇËÌÇ¤«¡ª¡©¿ÍÀ¸¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¤¢¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¶¾ð¤ò¼º¤¤¡¢¤¿¤ÀÎ®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹âµÜ¥ë¥¤Ìò¤òÅÄÊÕÅí»Ò¤µ¤ó¡£
´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯àØÌÔ¤Ê¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ÎÁáÀî¥Æ¥ë¥ÞÌò¤ò²£ÅÄ¿¿Íª¤µ¤ó¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ë¥Þ¤«¤éÅ¨»ë¤µ¤ì¤ëÂôËÌ¥¤¥º¥ßÌò¤òÎÓ²ê°¡Î¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦²ÏÅÔ½áÌéÌò¤ò¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¡£
²ÏÅÔ¤ÈÂç³Ø¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢²ÏÅÔ¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¾®¤µ¤Ê¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò»ý¤ÄÊÛ¸î»Î¡¦Ìðºê¶³²ðÌò¤ËÁýÅÄµ®µ×¤µ¤ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÂê²Î¤Ï¡ØÀ±·îÌë¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Í³·°¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØThe rose¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ö°Ê²¼10·î16ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¿ÍÁÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥ë¥¤¡¢¥Æ¥ë¥Þ¡¢¥¤¥º¥ß¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î±©±º¡ÊÅÄÂ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤ò»¦³²¤·»àÂÎ¤ò»³¤ËËä¤á¤¿¡£
¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ß¥Á¥ë¡Ê¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤µ¤ó¡Ë¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤â¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ô°ìÏ¡ÂñÀ¸¡Õ¡£ºá¤ò¶¦Í¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¥¤¥º¥ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ë¥¤¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎË¾·î¡ÊÁ¾ÅÄÎÍ²ð¤µ¤ó¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢¤¢¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ÇÂçºå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ë¥¤¤ÏË¾·î¤¬·º»ö¤ÈÃÎ¤êÆ°ÍÉ¤·¡Ä¡Ä¡£
¥ß¥Á¥ë¤«¤é¸ý»ß¤áÎÁ¤Ç¤¢¤ë30Ëü¤òºÅÂ¥¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£±©±º¤Î¥¹¥Þ¥Û½èÊ¬¤ò¥Æ¥ë¥Þ¤È¥¤¥º¥ß¤ËÇ¤¤»¤¿¥ë¥¤¤Ï¡¢¥ß¥Á¥ë¤Î¸µ¤Ø¡£¡Ö¤â¤¦Ï¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥ß¥Á¥ë¤Ë¶â¤òÅÏ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÅÚ°æ¡Ê¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ë¥¤¤Ï¡Ö¥ß¥Á¥ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡½¡½¡£
±©±º¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¦ÅÚ°æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë½êºß¼ÔÉÔÌÀÆÏ¤òÄó½Ð¡£Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤·¡¢±©±º¤ÎÂ¼è¤ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«°ì¿Í¤Ç¤â¤Ü¤í¤ò½Ð¤·¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¥¤¤Î¿´ÇÛ¤ÏÅªÃæ¤·¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡ãÂè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
3¿ÍÁÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Î¥Æ¥ë¥Þ¤È¥¤¥º¥ß¤Ï¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¥Á¥ë¤Ë¶¼¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¥ß¥Á¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª
»¨µï¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ù¤ä¡Ä¡Ä¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¥Æ¥ë¥Þ¡£
¥ë¥¤¤Ï¡¢±©±º¤òËä¤á¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ö¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î²¼Ã«¡Ê¥Æ¥¤Î¶¿Ê¤µ¤ó¡Ë¤¬¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¤¥º¥ß¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ë¥¤¤Î¸µ¤Ë·º»ö¤ÎË¾·î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ë¾·î¤Ï¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±©±º¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡½¡½¡£
¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó3¿Í¤Î¸µ¤Ë²¼Ã«¤¬¡ª¡¡±©±º¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡¢¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë²¼Ã«¤Ë¡¢3¿Í¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡ª¡©