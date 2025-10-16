米ウールブランドPENDLETONが平井大と日本人アーティスト初コラボ ツアー会場でブランケット＆ハンドタオルを限定販売
アメリカ発の老舗ウールブランドのPENDLETONと、シンガー・ソングライターの平井大がコラボレーションを実現。日本人アーティストとしては初の取り組みとなる今回のコラボアイテムは、24日からスタートする全国アリーナツアー『HIRAIDAI TOUR 2025』の会場にて特別販売される。
【画像】かわいい…！PENDLETON×平井大ブランケット＆ハンドタオル
アイテムのデザインは、アメリカ本国で同企画のために新たに描き下ろされたもの。PENDLETONを代表する伝統柄「Serape」をベースに、平井の音楽性やカルチャーを象徴するアイコンが組み込まれており、ブランドの伝統とアーティストの個性が融合した仕上がりとなっている。
平井は「時の重みを感じるような本物のヴィンテージアイテムにボクはとても魅力を感じます。PENDLETONはまさにそうした歴史を感じられるような、長く愛されるアイテムを生み出してきたブランドで、今回日本人アーティストとして初めてコラボレーションできることをとてもうれしく思います」とコメント。また、「ボクのオンガクの中にもPENDLETONとリンクするカルチャーを感じられる部分が多くあると思うので、ぜひ多くの方に会場に来ていただけたらと思います」と呼びかけた。
販売されるのは、ジャカード織りのブランケット（3万9800円）とハンドタオル（6800円）の2種類。いずれもアメリカ製で、数量限定となる。PENDLETONの伝統と平井の世界観が織り成す貴重なコラボレーションアイテムとなる。
