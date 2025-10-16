文部科学省によると、2023年度に年30日以上登校せず「不登校」と判断された小中学生は34万6482人で過去最多となったそうです。不登校の児童生徒が増加するなか「じつは、子どもが抱える問題の背景には、親子関係をはじめとする家族の状況が深く関わっているケースが少なくありません」と語るのは、教育者・工藤勇一さんが信頼を寄せるスクールカウンセラー・普川くみ子さんです。そこで今回は、普川さんの著書『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』から、親子コミュニケーションの極意を一部ご紹介します。

【書影】子どもの「心の声」が聴こえてくる本。普川くみ子『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』

* * * * * * *

子どもが心配なときほど踏み込みすぎずにそっと見守る

――「大人」になってほしいなら、子どもを「大人」として扱う

私の経験上、14歳を過ぎれば、多少の困りごとを抱えていても、親や周囲の大人に打ち明けることは少なくなります。しかしそれは、子どもが自立への道のりを歩んでいる証拠。親としてはその変化を喜び、見守る姿勢が大切です。

そのとき子どもは、自分の力で解決に向かおうとしているのかもしれません。友達に相談することで、道を切り拓こうとしている可能性もあります。

もしかすると親に助けを求めることもあるかもしれませんから、そのときに手を差し伸べられるよう「いつでも手を貸す準備はできているよ」と伝えてあげてほしいと思います。

ふだんから「何か手伝えることがあったら、気軽に言ってね」と軽く、でもしっかりと伝えておくことで、子どもも困ったとき、自然に頼みやすくなります。

子どもが話さないのは、信頼している証かもしれない

大切なのは、子どもの部屋や心のスペースに無理に踏み込まないことです。

とくに思春期以降の子どもは、自分の部屋の空間や感情を大切にするようになり、家族であっても容易には立ち入らせないようになります。しかし、そこで過度に干渉すると、精神的な成熟を妨げることになりかねません。

もちろん、親として心配になるのは当然ですが、その思いを強く押し付けないことが大切です。

子どもが不登校になっていると、「勉強についていけなくなるのでは」「留年したらどうしよう」などと不安になり、その思いを子どもに伝えてしまうこともあるでしょう。そうすることで子どもが危機感を持ち、学校に行くようになるかもしれない、という期待もあると思います。

しかし、子どもはそうした未来の心配を先取りされると、意気消沈してしまいます。「そんなに心配だらけの未来が待っているのなら、もう手遅れだ」と感じ、何もかも放棄したくなることもあります。

不登校の子どもはただでさえ、未来に不安を抱いています。ですから、その不安を助長する言葉は控えた方が賢明です。

「大丈夫、何とかなるよ」と態度で示す

心理学の研究では、人は強い不安を抱えると、その処理に頭のエネルギーが奪われ、考える力や判断力が低下することが分かっています。

とくに思春期の子どもは前頭前野の発達がまだ途上にあるため、親から「このままでは大変なことになる」などと未来の心配を突きつけられると、状況を整理する余裕を失い、「どうせ自分には無理だ」と感じやすくなります。こうした自己効力感の低下は、不登校や回避行動をさらに強めてしまう危険があります。



（写真提供：Photo AC）

一方で、親が落ち着いて「大丈夫、何とかなるよ」と態度で示すと、子どもの脳は安心を感じ、扁桃体の過剰な反応が和らぐことが知られています。安心感はストレスホルモンの分泌を抑え、子どもが「もう一度やってみよう」と意欲を取り戻すきっかけになります。

つまり、親が心配を表に出しすぎず、静かに寄り添うこと自体が、子どもの安全基地となり、回復の力を引き出すのです。だからこそ、親ができるのは不安を先回りして伝えることではなく、子どもが自分のペースで困難に向き合えるように余白を残すこと。心理学でいう「共感的態度」こそが、子どもが安心して自分らしい答えを見つける土台になります。

子どもはいつでも親のことを大切に思っていて、だからこそ親の気持ちに敏感です。親が子どもの心配をしていれば、子どもは何とか親の不安を払拭し、親の期待に応えたいとプレッシャーを感じるものです。

そして、自分が苦しい状況であるにもかかわらず、「親のために早く解決しなければ」と、自分よりも親の気持ちを優先させ、無理をしてしまうことがあるのです。

子どもが学校に行けないことを心配した親が、「行ったら何とかなるから、とりあえず行ってみて」「あまり休むと、勉強も追いつかなくなっちゃうし、友だちとも距離ができちゃうよ」と言うと、子どもは「親のために行かなきゃ」と感じ、無理に登校しようとすることがあります。

しかし、実際には学校に足が向かず、行き場を失って街をふらついたり、親や周囲の期待に応えられない罪悪感から、ますます孤立してしまうこともあります。

「期待」ではなく、「信じて待つ」ことが支えになる

また、親が過度に「進路はここに決めないと将来困るよ」「学生のうちはたくさんの友だちを作って楽しく過ごすべきだよ」といった理想を押し付けると、子どもはその理想に反する自分を受け入れられなくなり、自己評価が低くなることがあります。

その結果、精神的なストレスや苦しみが高まって自己否定に陥ることがあり、そのプレッシャーから自傷行為に走ってしまうこともあるのです。

ですから、できることなら親は、子どもにそんな無茶をさせることがないよう、物わかりのいい大人を演じてほしいのです。心の中では不安が渦巻いていても、どっしりとした親を演じて「そんなこともあるよね」と、余裕の表情で受け止めてください。

コツは、大らかな親を「演じきる」ことです。親が意識的に「なんてことないよ」という表情を作り、問題が大きなものだと思わせないことが大切です。

何か問題が起きたとき、それ自体にはまだ何の色もついていません。目の前にあるのは「学校を休む」「人間関係がうまくいかない」などの、ただの事実だけ。

それを「大変だ」「解決しなきゃ」と色をつけるのは簡単ですが、大人があえて色をつけないことで、子どもは自分自身でその意味を見つけ出していきます。

そうすることで、子どもは親の顔色をうかがうことなく、自分のペースで悩みや困難に向き合うことができ、思う存分、自分が納得できる答えを探せるようになるのです。

とはいえ親も人間ですから、不安を抱えきれなくなることもあるでしょう。

そんなときは、家族でも友人でも誰でもいいので、気持ちを受け止めてくれる人に話を聞いてもらってください。

もちろん、スクールカウンセラーを頼っていただければ、力になれるはずです。私たちは、子どものためだけの存在ではありません。実際、親御さんからのご相談もよくあります。

そうして心を整え、子ども自身が問題解決をする道のりを見守ってほしいと思います。

子どもの本音

「未来のことでそんなに不安にさせないで。自分でちゃんと考えるから」

※本稿は、『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。