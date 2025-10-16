簡秀吉、“原作リスペクト”10キロダイエットで役作り「フェイスラインもすごく」
俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務めるABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜 深1：00 ※関西ローカル）が18日からスタートするのに先立って、制作発表記者会見が開かれた。W主演の2人のほか、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が登壇した。
【写真】2人1組でハートマークを作った制服姿の福田歩太、桜木雅哉、藤本洸大、簡秀吉、清水海季
藤本は自身が演じる日置役について、「ふとした瞬間に、すごくピュアな一面をみせるので、ピュアなかわいさをどう表現できるかを意識して演じました」と手応えを語った。“四天王”と呼ばれるイケメン集団の1人で、ひと際目立つ存在のモテ男子役を演じる簡は「原作は小説なのですが、その挿絵での渡会はクールで、フェイスラインもすごくスマート。なので、体重を10キロ落として役に挑んでいます」とかなりのダイエットに臨んだことを明かした。
撮影中“修学旅行らしさ”を感じたエピソードを聞かれると、福田は「5人でいることが多くて、どこか行くたびに、思い出を残すようにみんなで写真を撮り合ったりして。本当に修学旅行にきているようでした」とにっこり。
遊園地での撮影中にはハプニングも。清水は、「5人でアトラクションに乗ったんですが、本気で怖がっている人が一人だけいて…」と明かすと、簡が自ら「絶叫系のアトラクションはNGなんですよ（苦笑）。記憶はほとんどない…ですが、隣にいた雅哉の笑い声だけが印象に残っていますね」と語った。
そんな桜木も「（肝試しに行った後に、）僕と藤本が乗ったロケバスが急に動かなくなったりね」と、恐怖体験を告白した。
原作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが、実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリーを描く。
