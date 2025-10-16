北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第２話が10月16日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】よく行く洗車場に車を停め、言い争いを始める渉とあん

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、10月16日放送回のネタバレを含みます。

第2話あらすじ

台風の夜、「たそがれステイツ」に住む三世帯は三階の小倉家に集い、朝まで共に過ごして打ち解ける。その日の夜、小倉あん（仲間由紀恵さん）は「子どもが二十歳になったら離婚する」という過去の約束が生きていることを夫の渉（北村有起哉さん）に打ち明ける。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

息子の順（小瀧望）は既に二十歳を超え、娘のゆず（近藤華）が二十歳になるまでは、あと54日。驚く渉はあんに反論し、言い争いが始まりそうになる。



二人は寝ているゆずにバレないように、家を出て車に乗り込む。



そんな二人を見た、二階に住む樋口奈央（小野花梨さん）と高村志保（石井杏奈さん）と、一階に住む永島慎一（草刈正雄さん）とさとこ（阿川佐和子さん）は、ケンカしに行くことを察する。

東京に台風が襲来し

よく行く洗車場に車を停め、誰にも遠慮せずに言い争いを始める渉とあん。二人は口論しながらも、協力して洗車をするが…。



一方、奈央と志保は深夜の散歩に出かける。いつもとは違う道を歩いていると、リサイクルショップで売られているキッチンカーを発見。



キッチンカーでお店を出すという夢を抱く二人は理想的な車との出会いに運命を感じるが、それは到底手が届かない金額だった。その場にしゃがみ込んでしまう二人。

その翌日、夜にゆずが出かけると知り、あんと二人きりになりたくない渉は、慎一にあることを頼み込む。