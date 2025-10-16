3人組バンド・ヤバイTシャツ屋さんの、ベース&ボーカル担当のありぼぼさんが16日、自身のSNSを更新し、出産したことを報告しました。

ありぼぼさんは自身の公式Xで「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました ちょっぴり声が低い女の子です」と報告。

さらに、「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」とつづり、夫で3人組お笑いユニット『怪奇！YesどんぐりRPG』としても活躍する芸人・どんぐりたけしさん（33）と赤ちゃんとの3ショット写真を掲載しました。

今後の活動については、「今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！ ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいです」とコメントしています。

最後に「これからもヤバイTシャツ屋さんをよろしくお願いします！ ちょっぴり声が高いありぼぼより」とつづりました。

ありぼぼさんは、2023年11月にどんぐりたけしさんとの結婚を報告。今年5月に妊娠したことを報告していました。