¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù½é²óÊüÁ÷¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤¬¡¢TBS²ÐÍË¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤Î¹¥È¯¿Ê¡£¡ØVIVANT¡Ù¤ËÊÂ¤Ö²áµîºÇ¹â¥Ú¡¼¥¹¤òµÏ¿
ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤¬¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤È¡ÖTBS FREE¡×¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬365Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏTBS²ÐÍË¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡ØVIVANT¡Ù¤ËÊÂ¤Ö²áµîºÇ¹â¥Ú¡¼¥¹¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡£
¡Êc¡ËNatsuko Taniguchi/BUNKASHA
Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¤ò²ÆÈÁ¤¬±é¤¸¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤òÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤Ë¤â´·¤ì¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÄ¾¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡õºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¡¢Âè3ÏÃ¤Ï10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï ²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù
¡ÎÊüÁ÷Æü»þ ¡Ï 2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10:00¡Á10:57
¡Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ï
À½ºî¡§TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¢TBS
¸¶ºî¡§Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Öcomic¥¿¥ó¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
µÓËÜ¡§°ÂÆ£Ô÷
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ùÅÄºÌ²Â¡¢´Ý»³¤¤¤Å¤ß
±é½Ð¡§°ËÅì¾Í¹¨¡¢Ê¡ÅÄÎ¼²ð¡¢ÈøËÜ¹î¹¨
ÊÔÀ®¡§´ØÀîÍ§Íý
¡Î½Ð±é¼Ô ¡Ï²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿
Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÀÄÌÚ Í®¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢¥µ¡¼¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢³Ú¶î¡¢°É²Ö¡¢ÃÓÄÅ¾Í»Ò
¿û¸¶ÂçµÈ
¡Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/
¡Î¸ø¼°X¡Ï @antaga_tbs
¡Î¸ø¼°Instagram ¡Ï antaga_tbs
¡Î¸ø¼°TikTok ¡Ï@antaga_tbs