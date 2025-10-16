2018年にALS（筋萎縮性側索硬化症）を発症した筑波大学名誉教授・谷川彰英先生は、苦悩と絶望に追い込まれながらも、「今の自分にできること」として、その後も何冊もの本を書いてこられました。今回は、そんな谷川先生の著書『ALS 苦しみの壁を超えて――利他の心で生かされ生かす』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

広がった交流

ＡＬＳを宣告されて一番恐怖だったのは、社会的に孤立することでした。これまで交流のあった知人・友人・教え子たちとの交信も途絶え、一人寂しく死を迎えるのかと思うと涙がこぼれました。

しかし、それが全くの杞憂に過ぎなかったことに気づくのに、それほど時間はかかりませんでした。これは大きな嬉しい誤算でした。発信する度にリアクションが拡大していきました。その大半が私の生き方に感銘した、勇気をもらったという類いのものでした。正直戸惑いました。ＡＬＳを発症するまでの72年間一生懸命生きてきた自負はありましたが、自分の生き方が人様に影響を与えるなどとは夢にも考えたことがなかったからです。

確かにこれまで、世のため人のためにたくさんの著作を世に問うてきましたが、直接的には学者として作家として少しでも大きな成果を残したいという思いでやってきたものです。

しかし、ＡＬＳ宣告以降の著作は明らかに違う意図で書くようになりました。ＡＬＳという難病にめげず執筆を続けることが、周りの人々に生きる勇気と元気を与えているかもしれないと考えるようになったからです。そのことに気づかせてくれたのは、何と見ず知らずの小中学生たちでした。

「絶望さえしなければ 夢はつながる！」

『日本列島 地名の謎を解く』（東京書籍、２０２１年）に大分県にある「姫島」の由来について書いたことがきっかけで、大分市立判田小学校の６年生との命の交流が生まれました。この交流を生んでくれた石井真澄先生は学年集会を開いて、ＡＬＳに負けずに本を執筆している私のことを紹介したそうです。そしてその感想文が届きました。これが判田小学校の６年生たちとの命の交流の始まりでした。

学年集会の後、石井学級では道徳の授業で中国から日本に渡って唐招提寺を開基した鑑真和上について学んだそうです。鑑真は日本からの依頼で幾度も渡日を試みるも嵐に遭って果たせなかったのですが、諦めずついに６度目の挑戦で無事に日本にたどり着いたという偉人です。すると子どもたちの中から「谷川先生と同じだ」という声が次々に挙がったとのことです。まさかまさか、あの鑑真と重ねて見られるとは夢にも思いませんでした。

私が判田小の６年生に送ったメッセージは、「絶望さえしなければ 夢はつながる！」でした。このメッセージはその直後に出した『夢はつながる できることは必ずある!!――ＡＬＳに勝つ！』（東京書籍、２０２２年）にそのままつながっていきました。同書には交流の一部始終を書きましたが、子どもたちの率直な優しい心に感動して、パソコンを打ちながら涙を抑えることができませんでした。

次に紹介する文章は吉田苺花さんの「卒業論文」の一部です。吉田さんは卒論で地元の熊野神社のポスター作りに取り組んだのですが、うまくいかずくじけそうになったそうです。でもその時私のメッセージを思い起こして奮起しポスターを完成させたそうです。そして次のように書いています。

私はこの経験の中で、楽しさや苦しさがあった。だけどこの「苦しさ」は、きっと試練な気がした。私の所へ来た試練は、私を変えてくれる。私を試してくれている。そう思った。だからこそ、どんなに苦しいときでもがんばれたと思ったし、もちろん谷川先生の、「絶望さえしなければ夢はかなう！」という言葉のおかげでもあると思う。

次は、谷川先生や、いろんな人に助けてもらうのでなく私が助ける側になって「試練はいいこと、その試練をチャンスに変えていこう」と言いたい。そうしたら世界中のみんなが、なんでもピンチをチャンスに変えて光の心を手に入れられると思う。私にまた試練が来たら、さらなる成長をとげると、ピンチをチャンスに変えのりこえていけると私は私を信じている。そう、いつまでもいつまでも思っていたい。

この卒論を読んで私の心は感動で打ち震えました。６年生ともなるとここまで深く考え書けるものなのか、と。この卒論を世界中の人々に読んでほしいと思いました。特に「そうしたら世界中のみんなが、なんでもピンチをチャンスに変えて光の心を手に入れられると思う」というくだりには涙が止まりませんでした。「光の心」という言葉も素晴らしい！ 言われなきウクライナ侵攻を続けるプーチン大統領に突きつけたいと思いました。

「とにかく生きろ！ 死んではダメだ！」

縁あって甲府市にある山梨英和中学校の２年生たちから『夢はつながる できることは必ずある！――ＡＬＳに勝つ！』（東京書籍、２０２２年）についての読後感想が届きました。その大半が同書のある箇所に関連したものでした。私は同書で「悩むということ」という拙い詩を載せたのですが、その詩に感想は集中しました。

詩の中で私は母が口癖のように言っていた「時期が来てなるものは時期が来たら治る」という言葉を引きながら、大半の悩みは「通り過ぎていく」こと、だから堪えることが必要で、堪えることによって強い人間になれると訴えたのでした。ここに関心が集中したということは彼女たち（女子の中高一貫校です）がそれぞれ悩みを抱えながら、思春期を送っていることを意味しています。とりあえず、そのいくつかを紹介しましょう。



＊谷川先生の本にある「『なぜ自分だけが……』と考えてしまうこともあるでしょう」というところが、私にも沢山ありました。しかし、「時期が来てなるものは時期が来たら治る」というのを聞いて、すぐに悩みがなくなるわけではないけど、堪えていれば通り過ぎて行って、強い人間になれることが分かったので、強い人間になるために、堪え続けます。

＊思春期の私にとって「とにかく生きろ!! 死んではだめだ！」という言葉がすごく印象的で、死んだらすべてが終わってしまうから今を一生けんめい生きようと思います。どんなにつらいことがあっても「死ぬ」という選択をなくして「生きる」を頭に入れながら生活したいです。

＊頑張って下さい。私も頑張ります。辛くてもいつか「こんなこともあったな」って思える日、明るく笑って話せるときが来ると信じて耐えます。先の見えない暗闇の中に置かれてもかすかな希望を自ら探し出せる人になりたいと、『夢はつながる』を読んで感じました。この本に出会えて本当に良かったです。

＊谷川先生は死の恐怖といつも隣り合わせにいて私以上につらい経験をしていると思います。ですが、お互い頑張って生きていきましょう!!

人間は人間を幸福にできる！きっと

小中学生との交流によって、ようやく今の自分の生き方が周りの人々に生きる勇気と元気を届けることになっているかなと思えるようになりました。私はもともと教育学者ですので若い世代の人たちが健康で明るくそれぞれの人生を切り開いていってくれることを何よりも願っています。

ことに若くして難病や障害と向き合って苦戦している皆さんには頑張ってほしい。難病と闘い重度障害を抱えながらも本を執筆してきた私の生き方から生きる勇気と元気をもらったという人がこの世に一人でも二人でも存在しているとしたら、喜んで残された命をその方々のために捧げましょう。

難病や障害だけではありません。２０２４年の１月１日に合わせたかのように能登半島地震が発生しました。千葉市に住んでいる私のベッドの前にセットしてあるパソコンも小刻みに震えました。極寒の中瓦礫の下で命を落とした方々の胸中をおもんぱかると、いたたまれなくなり言葉を失います。

2023年に出した『全国水害地名をゆく』（インターナショナル新書）は繰り返し襲う水害・津波に負けず生きてほしいというメッセージを込めた書でした。

海外に目を向ければ、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとハマスの戦争などによって多くの人々の命が奪われ、罪のない市民が苦境に追い込まれています。

これらのさまざまな人生苦と闘いながら生きようとしている人々と同じ地平に立って「光の心」を求めたい。今はそれが自分のミッションだと考えています。

自然災害は被害を最小限に抑えるしかありませんが、病気は医学の進歩によって治すことが可能です。障害は世の人々の意識を高めれば乗り越えられます。そして戦争こそ人の力で食い止めることができます。

「人間は人間を幸福にできる！きっと」

そう信じたいと思います。東日本大震災の時「がんばろう！東北」と言われました。それになぞらえて私は心から叫びたい。

「がんばろう！人類」

こんな境地にまで導いてくれたのはＡＬＳなので、感謝すべきはＡＬＳかな？――人間万事塞翁が馬。

※本稿は、『ALS 苦しみの壁を超えて――利他の心で生かされ生かす』（明石書店）の一部を再編集したものです。