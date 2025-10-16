TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第2話が10月14日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』初回放送の総再生数が、TBS火曜ドラマ歴代1位の好発進

勝男と別れ勝男と別れて自分自身の人生を生き始めた鮎美ですが、ひょんなことから酒屋さんの店員・ミナト（青木柚）から声をかけられます。

“勝男ファースト”ゆえ自分の好きなものから遠ざかっていた鮎美に、新しいお酒の世界を教えるミナト。そして2人は次第に距離を縮めて……

＊以下10月14日放送第2話のネタバレを含みます。

ミナトは新しく入荷したテキーラに合うおつまみ研究をしたいと、鮎美を誘います。

ミナトが働く酒屋で一緒に飲みながら、距離を詰める2人。焼き鳥やお寿司、おでんなどと合わせながら「こういうの楽しいですね」と、自然な笑顔で話す鮎美。

そんな鮎美をみながら、「こういう新しい発見があると、世界が広がって楽しいですよね」と返すミナト。

そして鮎美は、勝男の言葉をきっかけに、本当は飲めるはずのお酒を控えていたことを明かします。

「前に付き合っていた人が、女の子はみんなお酒が弱いと思っているタイプで。本当は全然飲めるのに。でも理想の彼女でいるためには、弱くなきゃいけないんだなって。その頃から、ずっと理想の彼女でいる私しかなくて、当の私がどう思っているのか、分からなくなっちゃったんですよね」と、うつむきながら話す鮎美。

”本当の自分”を見失い、落ち込んでいる様子を見ていたミナトは、「う〜ん。もったいないな。こんな楽しそうにお酒飲むお姉さんを見られないなんて。でも俺は一緒に飲みたいけどな」とさらっとフォロー。

さらに距離を詰めてきて…

鮎美は「テキーラなんて浮ついたお酒」と言いそうな勝男を思い出しながら、「私もちょっと前まで、テキーラなんてチャラい人の嗜好品だと思ってて。私には縁がないかなって」と、ミナトに心境を話します。

そう言いながら、美味しそうに飲む鮎美。そんな様子を見ていたミナトは「お姉さん、かわいいです」と唐突に鮎美を褒め始めます。

「えっ？」と驚く鮎美に対して、「すっごく楽しそうにテキーラ飲んでて、かわいいです」と甘い言葉を重ねるミナト。

ストレートな言葉を真正面から言われ、戸惑う鮎美。

さらに、ミナトはスマホのインカメで鮎美を映し「ほら、ちょっと赤いです」と言いながら隣に行き、「撮りましょう」とツーショットを撮影。「ほらめっちゃいい写真」と無邪気に笑うミナト。

その時、鮎美は勝男と初めて喋った時を思い出します。「条件なんて吹っ飛ぶぐらい、理屈じゃない気持ちになったんだ」。撮られたツーショット写真を見ながら、微笑む鮎美でした。

＜視聴者の声＞

勝男と別れてから孤独を感じていた鮎美に対して、親しげに接するミナト。ラストシーンでは、涙を見せた鮎美を抱き寄せ、さらに距離を詰めるミナトに注目が集まりました。

視聴者からは「ミナトみたいな人が一番危険では！？ 鮎美の家系は男運が無いし、急にツーショ撮り出したり距離の詰め方が慣れてそう！！怖い！！」「鮎美の気持ちも分かるなー 孤独を感じてたところにミナトの優しい言葉…」「ミナトくんタイプこそ、警戒すべき…」「（鮎美と勝男）この2人の歪み方がリアルで、やっぱり親の影響って無意識の中に深く残るんだな」といった声があがっていました。

ーーー

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。

ーーー

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/

［公式X］ @antaga_tbs

［公式Instagram ］ antaga_tbs

［公式TikTok ］@antaga_tbs