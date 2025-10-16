ラコステフレグランス♪シルバーグレイ＆シルバーローズが登場♡

ラコステの象徴「ポロシャツ」から着想を得たフレグランスコレクション「L.12.12」に、新作「シルバー グレイ」と「シルバー ローズ」が仲間入り♡ メンズは12,980円（税込/50mL）、ウィメンズは同価格で、洗練された香りとメタリックなボトルデザインが特徴です。クラシックとモダンを融合させた香りは、日常に華やかさを添えます♪

力強くウッディなメンズ香水

ラコステ L.12.12 シルバーグレイ オードパルファム

「L.12.12 シルバー グレイ オードパルファム」は、ラベンダー、ブルボンゼラニウム、ハイチ産ベチバーに、爽やかなマンダリンとシダーウッド、アンブロクサンをブレンド。

50mL 12,980円 / 100mL 18,810円（税込）で、力強いウッディなシヤージュが特徴。

象徴的なポロシャツのプティピケ織りを再現したメタリックグレイのボトルは、洗練された大人の男性にぴったりです。

華やかでフルーティなウィメンズ香水

L.12.12 シルバー ローズ オードパルファム

「L.12.12 シルバー ローズ オードパルファム」は、ローズを中心にフリージアやアーモンドの花々が織りなすフルーティ ウッディ フローラル。

ブラッドオレンジやピンクグレイプフルーツ、洋ナシが香りのトップを彩ります。

50mL 12,980円 / 100mL 18,810円（税込）で、清潔感と輝きを備えたモダンなローズ香が女性の日常を華やかに演出します♡

ボトルデザインに込められたラコステの精神

ボトルには象徴的なクロコダイル刺繍と、プティピケコットンの織り目を再現。メタリックなグレイは力強い男性像、ピンクメタリックはしなやかな女性像を表現しています。

創業者ルネ・ラコステの革新的な発想と不屈の精神を象徴し、クラシックな香りを現代的に再解釈。毎日の装いやギフトにも映える上質なデザインです♪

L.12.12フレグランスで日常に洗練を



ラコステの新作「L.12.12 シルバー グレイ」と「シルバー ローズ」は、メンズ・ウィメンズ共に50mL 12,980円（税込）で、洗練された香りと象徴的なボトルデザインが魅力です。

クラシックなポロシャツの世界観を香りで表現したコレクションは、自分へのご褒美や大切な方へのギフトにも最適。10/15発売、数量限定の香りをぜひ体感して♪