「おしえて！ギャル子ちゃん」が約4年ぶりに連載再開　ComicWalker内「アパンダ」にて第116話公開

KADOKAWAのWebコミックサイト「ComicWalker」内ブランド「WebComicアパンダ」にて、鈴木健也さんによる漫画「おしえて！ギャル子ちゃん」の連載が、約4年ぶりに再開されました。

公式Xアカウントでも、10月15日に「『おしえて！ ギャル子ちゃん』連載再開いたしました。116話更新されております！」と報告しています。

■ 2014年連載開始、ギャル×オタク×令嬢の等身大トーク漫画

「おしえて！ギャル子ちゃん」は、ギャルの「ギャル子」、オタクの「オタ子」、令嬢の「お嬢」の3人が織り成す日常トークを描いた作品。

教室での女子トークや趣味の話、放課後の出来事など、女子高生たちのリアルな会話を中心に展開され、サブタイトルは毎回「○○って本当ですか？」の形式で構成されています。

2014年に「ComicWalker」で連載を開始し、SNSを中心に人気を獲得。2016年にはテレビアニメ化も果たし、原作の独特なテンポとキャラクター性が多くの読者に支持されました。

2021年7月には「WebComicアパンダ」に移籍し、以降は同サイトで連載を続けていました。

■ 約4年ぶりの新作更新に、ファンから歓喜の声

2021年12月の休止以降、公式の更新が途絶えていた本作。

約4年ぶりとなる今回の再開には、ファンから「待ってました！」「連載再開おめでとうございます」といった喜びの声が多数寄せられています。

最新話となる第116話は、「WebComicアパンダ」にてすでに公開中。再び動き出したギャル子たちの日常が、どのような形で帰ってきたのか注目が集まっています。

