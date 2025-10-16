「めっちゃお似合いのカップル」中島健人、人気アイドルと万博デート!? 「顔バレしなかった？」
元Sexy Zoneの中島健人さんは10月15日、自身のInstagramを更新。人気アイドルとの『万博デート』の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】中島健人＆人気アイドルの『万博デート』
ファンからは「こんな友達いて最高」「相思相愛で尊い」「けんしげずっと仲良しでありがとう」「来世はけんしげを見守る大屋根リングになりたい」「めっちゃお似合いのカップル」「けんてぃーといる時だけに見せる顔あるよね？」などの声が寄せられた他、ほぼ変装なしの2人の装いに「顔バレしなかった？」と心配する声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「けんてぃーといる時だけに見せる顔あるよね？」中島さんは「重岡来てくれてありがとな。愛してるで、このヤロー」とつづり、4枚の写真を投稿。WEST.の重岡大毅さんと大阪・関西万博を訪れた時の様子を載せました。1、2枚目では、中島さんが重岡さんの肩に腕を置き密着しており、仲の良さがうかがえます。
動画も公開中島さんは12日、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。『けんしげ万博デート』と題し、重岡さんと万博を巡る様子を公開しました。また、15日に投稿した『【けんしげデート2】万博にて岩本照、襲来？！』では、Snow Manの岩本照さんが電話出演するシーンも。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
