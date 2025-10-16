Image: esthermm / Shutterstock.com

Xboxブランドは現在、24年の歴史で最も苦しい時期を迎えているでしょう。本体価格は上昇を続け、ゲームタイトルの月額サブスクサービス「Xbox Game Pass」も値上げで、ユーザー離れが進行中。

さらにこれまで独占だったタイトルの多くが、別のプラットフォームでも遊べるようになったことで、Xbox独自の存在感は薄れつつあります。

それでもリーク情報によると、次世代Xboxは史上最強クラスのゲーム機になるかもしれません。もはや「ゲーム機」というより、「ゲーミングPC」に近い存在になりそうです。

PCレベルと噂されるAMD製「Magnus」チップ

チップ関連の著名リーカーとして知られるMoore's Law is Dead氏がYouTubeで公開した動画では、AMDがXbox向けに開発しているとされるコードネーム「Magnus」というAPUの存在を語っています。

この「Magnus」チップは、AMDの次世代CPUの「Zen 6」、同じく新たな「RDNA 5」GPUが採用され、11コア構成になるとの予想。このあたりは次世代PlayStation 6に搭載されると噂される、同じAMD製の「Orion」チップと同じようなものになりそうですね。つまりそれぞれのゲーム機に、新たなカスタムAPUが採用されるということのよう。

注目はMagnusのダイ（重要な処理ビットが配置されるブロック）のサイズが、Orionよりも46％大きくなることです。これによってグラフィックプロセッサのサイズも大きくなる可能性があるとのこと。

さらにAMDの最新のAIアップスケーリング技術「FidelityFX Super Resolution 4」にも対応するとされています。

AIアップスケーリングについて説明すると、この技術は低解像度の映像を、AIを活用して高解像度に補完することで、処理性能を抑えながら高品質なビジュアルを再現するというものです。なぜこれを改めて話すかというと、こうした技術は高価で高性能なゲーミングPCよりも、性能が制限されるゲーム機の方が恩恵を受けやすいと考えられるからです。

価格も史上最強かも…

Moore's Law is Dead氏が採用されるAPUなどを分析して導き出した予想では、800〜1,000ドル（約12万〜15万円）という価格に達する可能性があるとのこと。あるいはそれをも超える可能性すらもあるようです。

これまでで最も高価なゲーム機は、PlayStation 5 Proの750ドル（日本価格：11万9980円）なわけですが、次世代Xboxはそれを上回ると考えられ、それはもはや「ゲーミングPC」との競争という域に飛び込んでいくようなものです。

ちなみにXbox Game Passは、Ultimateプランで月額1,450円から月額2,750円へと値上がりしました。この値上げを受けて、「次世代Xboxの計画は中止されたのではないか」といった声も挙がりました。

しかし、Microsoft（マイクロソフト）はWindows Centralへの声明で、「Xboxが設計、開発、製造する次世代コンソールやデバイスへの積極的な投資は続けている」と明言。AMDとの提携関係も維持していると説明しています。

変わっていくゲーム機の定義

Microsoftがこれから目指すのは、いわゆるスペック競争ではないでしょう。

実際、同社が関わるXbox関連の最新デバイス「ASUS ROG Xbox Ally X」は、Windowsを搭載したポータブルゲーミングPCです。価格はRAM 24GBの1TBモデルが1,000ドル（日本価格：13万9800円）で、Xboxアプリを中心とした新UI「フルスクリーンエクスペリエンス」を採用しています。

ROG Xbox Ally Xでは、今後Xboxだけでなく、Steamなど他のプラットフォームも横断して遊べる環境を整えていく狙いがありそうです。

次世代Xboxの登場はまだ2年ほど先になりそうです。それまでMicrosoftは、値上げで離れてしまったユーザーをどう呼び戻すかが課題となります。

同社が期待していた「Xbox Game Pass加入者数=1億人」にはすぐには到達できないでしょう。値上げ後は特に。それよりも手ごろな代替機を用意できなければ、ライトゲーマーは別のところに居着いてしまう可能性もあります。

現時点でXboxが真正面から競う相手は、PlayStationやNintendo Switchではなく、Steamを運営するValveから登場が予想されているLinuxベースのSteamOSを搭載する家庭用ゲーム機「Steam Box」の方かもしれません。

いずれにせよ、数年後のゲーム業界は「ゲーム機」と「PC」の境界がますます曖昧になっていきそうです。その流れのトップには、Xboxが立っているのでしょうか？