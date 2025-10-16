10月14日、バイクに関する動画を投稿する「ガレヨコ『GARAGE YOKOHATA』」がチャンネルを更新。「『博物館へ展示する族車製作#2』族車ビルダーが作る昭和の大道仕様のXJ完成！」と題した動画を公開した。

「ガレヨコ『GARAGE YOKOHATA』」は、バイクショップ「COAST LINE」代表取締役の“横兄“こと、横畑卓志氏が運営するYouTubeチャンネル。単車専門店の「COAST LINE」では、貴重な名車を展示するための昭和自動二輪博物館の開館に向けてこれまで準備をしてきた。

今回は、博物館に展示するための「Yamaha XJ550」を族車にする過程について、パート2を公開している。パート1でも部品の取り外しを行なっていたが、今回もまずはリアのウィンカーやフロントのライトなどすべてのパーツを外して、改造パーツの取り付けへ。新しく付けたハンドルはもともと多少絞ってあるようで、取り付けただけで雰囲気が変わっている。

さらに、イノウエのマフラーやアメリカの新品キャブレターなどを取り付けていた。パーツが揃って形になってきたところで、フェンダーやタンクなどの外装も付けていく。外装はピンク色に塗装したものを使用。白いシートにピンクの外装が映えており、ついにあの頃を思い出させてくれるような展示用のバイクが完成した。

コメント欄では「カッコいい」「ピンクの外装が渋い」などの反応が寄せられている。

青春時代を彷彿とさせるバイクの改造動画に、視聴者から感動の声が届けられていた。「ガレヨコ『GARAGE YOKOHATA』」では、昭和自動二輪博物館の開館に向けてこれまでにもさまざまな準備を行なっており、9月30日の動画で一通り完結したことを公表している。どのような名車が展示されているのか気になる方は、そちらの動画もあわせてチェックすることがおすすめだ。

（文＝小林嵩弘）