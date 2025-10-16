¡Ö¤³¤ì¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Íèµ¨¤Î»×¤¤¤È¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæ·Ñ¤®Éüµ¢¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¡×
¡¡º£µ¨ºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢½©µ¨Îý½¬¤ÇÃæ·Ñ¤®¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Ï2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿¡£³«ËëÁ°¤«¤é¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÏÊ¿ÎÉ¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¡¢54»î¹çÅÐÈÄ4¾¡2ÇÔ31¥»¡¼¥Ö8¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦71¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡2020Ç¯ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢2022Ç¯ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼é¸î¿À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Øº£Ç¯¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È·è¤á¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯7·î19Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£°Ê¸å¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿·¿Í²¦¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ëµ±¤¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤¤»Ö´ê¤ÇÀèÈ¯Å¾¸þ¤·¤¿2023Ç¯¤Ë¤ÏÀèÈ¯1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¤®¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¤¿º£µ¨¡¢¥»¡¼¥Ö²¦¤È¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¾ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ËÌ¾¤òµó¤²¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤³¤½¡¢Ê¿ÎÉ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Î²¿¤è¤ê¤Î¾ÚÌÀ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿ÎÉ¤À¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæ·Ñ¤®Å¾¸þ¤Ç¶ì¿´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½é¡¢µåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÀèÈ¯¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼ç¤Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ï1µåÌÜ¤«¤é¼«¸ÊºÇÂ®¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¾µå¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£ÎÏ´¶¤Ê¤É´Þ¤á¡¢´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²áµî¤ÎÃæ·Ñ¤®»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Ë¡ÖÌá¤¹¡×¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡ÊµåÂ®¤ò¡Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î»ý¤ÁÊý¤³¤½¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ØµåÂ®¤òÌá¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Øº£¤Þ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìá¤¹¤¿¤á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¹10¥¥í¡¢20¥¥í°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤ì¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÇÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢µåÂ®¤òÌá¤»¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¡¢ÀèÈ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡¢µåÂ®¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤¹¤«¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åêµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ê¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤³¤Ø¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÊ¿ÎÉ¡£Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸å¤í¡Ê¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬°Â¿´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤âÀèÈ¯¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¸þ¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¿ÎÉ¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿ÊÊâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë