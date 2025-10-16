¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë!!!¡×¥·¥ê¡¼¥º25¼þÇ¯¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Îµ°À×¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÍ±×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿!!!!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¿åÃ«Ë25Ç¯´Ö¤Î¡ÖÁêËÀ¡×µ°À×
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁêËÀ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯ ¿ù²¼±¦µþ ¡ß µµ»³·° ²«¶â¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö2000Ç¯¤ËÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¤Î°ìºî¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÁêËÀ¤Î"»ÍÈ¾À¤µª¡É¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿ù²¼±¦µþ(¿åÃ«Ë)¡¦µµ»³·°(»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î²û¤«¤·¤Î¾ìÌÌ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¸À®AIÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêËÀ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÆÃÌ¿·¸¤Îµµ»³¡Á¡ª¡Ù¤À¤è¤Í¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁêËÀ¤Ï¡Ä·°¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÁêËÀ¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¤¬±Û¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö±¦µþ¤µ¤ó¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÍ±×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁêËÀ¤ÎÎò»Ë¤ÏÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£