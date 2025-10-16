同居男性に熱湯かけ…浴槽内で首を絞め溺水吸引させた女（３１）に懲役１８年　大阪地裁　未必の殺意を認定

２０２３年に大阪市浪速区で同居男性に熱湯をかけたうえ首を絞め、浴槽内の湯を吸引させ窒息死させた女（３１）について、大阪地裁は“未必の殺意”があったとして殺人罪の成立を認定。懲役１８年を言い渡しました。



判決によりますと、谷口桃花被告（３１）は２０２３年４月、大阪市浪速区のマンションの自宅一室で、同居していた男性（当時３１）の胸や背中などに熱湯をかけたうえ、首をひも状の物で強く絞め、浴槽にためた湯を吸引させ窒息死させました。





公判で谷口被告は、“被害者の首をひもで絞めたような気がするし、湯を被害者にかけたかもしれないが、被害者が溺れていた理由は分からない。自分が寝落ちした後に目が覚めると、浴槽で水面に顔がつかっている状態の被害者を見つけた”という旨を供述。弁護人も“被告が被害者に温水を多量に吸引させたとも認められない”などとして、殺人罪の成立を争っていました。大阪地裁（大森直子裁判長）は１０月１４日（火）の判決で、被害者が吸引した湯の量について、「多量」だったとした検察官の主張は退けたものの、公判に出廷した医師２人の証言に基づき、被害者の死因を「頸部圧迫による低酸素状態の影響がある中での、溺水吸引による窒息死」と認定。「体の広範囲にやけどを負った被害者が、自ら浴槽の湯に入ろうとするとは考えられない」としたうえで、「被告が湯のたまった浴槽内にいた被害者の首を絞め、それとごく近接した時点で被害者が浴槽内の温水を吸引したといえる」と断じました。そのうえで「証拠上、被告が被害者を殺してやろうと考えていたと言えるような事情はないが、“頸部圧迫や溺水によって被害者が死ぬかもしれないが、それでもかまわない”という心理状態だった」として、いわゆる未必の殺意を認定。殺人罪が成立するとしました。「犯行時に被害者が抵抗しなかった可能性を証拠上排斥できず、被告の未必の殺意も突発的で、計画性はない」としつつも、「過剰というほかなく厳しい非難を免れるものではない」と糾弾。谷口被告に懲役１８年を言い渡しました（検察官の求刑は懲役２０年）。