第2子出産の大島優子、“お母さん”はAKB48より大変「ママさんたちは365日休みがない」
俳優の大島優子（36）が16日、都内で行われた福井県ブランド米『いちほまれ』新CM発表会に出席。今年5月に俳優の林遣都（34）との第2子出産を報告してから初公の場となった。
【全身ショット】白ワンピ×ショートヘアで変わらぬスタイルを披露した大島優子
第2子を出産してから仕事復帰した大島だが、両立について聞かれると「普段は子ども優先で、顔洗うのもトイレ行くのもお水飲むのも忘れている感じなんですが、仕事をしている時間は自分と向き合うことができる時間なので、こういう時間はありがたく貴重な時間だなと思っています」と話す。
AKB48時代と比べてお母さんとしての現在の方が大変という大島。「（AKB48の頃は）気づいたら1年に3日しか休んでいない時期もあったんですが、逆にママは365日休みがないんだと思うと、世の中のママさんを称えたいです」と自身が母になって思うことを語った。
大島は、21年7月29日に林との結婚を発表。23年1月に第1子誕生を発表し、今年5月27日に第2子誕生を報告している。第1子誕生後初の公の場も、2023年9月に行われた『いちほまれ』新CM発表会だった。
大島が出演する、ふくいブランド米推進協議会による新CMは、きょう16日より放送される。イベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）も登場した。
