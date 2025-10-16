石川さゆり、キッチンでさんまの煮付け作り プライベートショットに反響「めっちゃおいしそう」「絶対ごはん進むやつ」「料理上手で素敵」
歌手の石川さゆり（67）が15日、自身のインスタグラムを更新。「1人台所で小さな幸せです」とつづり、キッチンで旬の味覚・さんまの煮付け作りをする様子を紹介した。
【写真】「めっちゃおいしそう」「絶対ごはん進むやつ」石川さゆりが手作りした秋刀魚の煮付け ※4枚目
「ニュースで海流が戻って秋刀魚が豊漁だと言っていたので、スーパーへ行ったらピカピカに鮮度の良い秋刀魚です。夜、圧力鍋で骨までいただけるよう生姜、梅、お酒、みりん、醤油、お砂糖を少し入れて煮てみました」と伝え、動画と写真をアップ。動画では「シューシュッシュ〜」と圧力鍋が音を立てる様子を紹介し、「目を閉じると大好きな蒸気機関車のような音です」とコメントした。
複数枚の写真のうち、最後の1枚では完成してお皿に盛り付けた煮付けを披露。上出来だったようで、「今朝、母も美味しく出来たのねと褒めてくれた」とうれしそうに明かしていた。
コメント欄には「めっちゃおいしそう」「絶対ごはん進むやつ」「料理上手で素敵」「見てたらお腹空きました」「食べた〜い」など、さまざまな声が寄せられている。
