日本ラグビー協会は16日、日本代表を含むメンバーで構成される「ジャパンXV」のオーストラリアA代表戦（18日、大阪・ヨドコウ桜スタジアム）の登録メンバー23人を発表した。

日本代表として昨季テストマッチ5試合に出場したFB矢崎由高（早大3年）が先発入り。矢崎は11日に関東大学対抗戦の筑波大戦に出場して2トライを決め、翌12日には宮崎市内で行われるジャパンXVの合宿への追加招集が発表されていた。ゲーム主将は、代表2キャップを持つFL奥井章仁（24＝トヨタ）が務める。

ジャパンXVの登録メンバーは以下の23人。

＜1＞古畑 翔（28＝埼玉）

＜2＞平生 翔大（23＝東京SG）

＜3＞木原 三四郎（22＝東京SG）

＜4＞デーヴィット・ヴァンジーランド（25＝東京ベイ）

＜5＞山本 秀（26＝BR東京）

＜6＞タイラー・ポール（30＝東京ベイ）

＜7＞奥井 章仁（24＝トヨタ）

＜8＞サウマキ・アマナキ（28＝横浜）

＜9＞北村 瞬太郎（23＝静岡）

＜10＞中楠 一期（25＝BR東京）

＜11＞ハラトア・ヴァイレア（26＝東京ベイ）

＜12＞シオサイア・フィフィタ（26＝トヨタ）

＜13＞広瀬 雄也（24＝東京ベイ）

＜14＞植田 和磨（22＝神戸）

＜15＞矢崎 由高（21＝早大）

＜16＞佐川 奨茉（23＝相模原）

＜17＞谷口 祐一郎（27＝BR東京）

＜18＞小鍜治 悠太（27＝BL東京）

＜19＞伊藤 鐘平（28＝BL東京）

＜20＞中谷 陸人（20＝同志社大）

＜21＞土永 旭（22＝横浜）

＜22＞小村 真也（23＝トヨタ）

＜23＞伊藤 耕太郎（23＝BR東京）